¡Ya estamos en el octavo mes del 2021! Llegamos al día 2 de agosto, que puede traer consigo muchos cambios en la salud, dinero y amor. Por ello, tu amiga Pochita te cuenta qué es lo que te tiene deparado el destino según tu signo zodiacal para este jueves. Conoce qué dice tu horóscopo de hoy .

ARIES (Del 21 de Marzo al 20 de Abril): Es un día para recibir o realizar esa llamada que te traerá mucha felicidad a tu corazón, cuídate de las emociones fuertes. En salud más de una dolencia quedara atrás.

TAURO (Del 21 de Abril al 20 de Mayo): Querías hacer una buena acción, pero para variar saliste mal parado, recuerda que ser bueno a veces no trae buenos resultados. En salud cuídate de los resfriados.

GEMINIS (Del 21 de Mayo al 21 de Junio): Planifica mejor las cosas, no hagas las cosas a la loca sino todo saldrá mal. En el hogar más de un problema habrá, debido a la falta de dinero.

CANCER (Del 22 de Junio al 22 de Julio): Tu estado anímico no es el mejor, debido a la dolencia que te aqueja y que no te deja estar tranquilo. En el amor tun pareja a veces se molesta y no te entiende.

LEO (Del 23 de Julio al 22 de Agosto): Estas desesperado por recibir un dinero que te tienen pendiente ya sea porque te deben o porque simplemente es tu sueldo. En el amor se acerca a ti una persona.

VIRGO (Del 23 de Agosto al 22 de Setiembre): Clarifica tu mente, piensa en tus prioridades no temas a los cambios y recién ahí obtendrás los resultados que deseas. En la parte de la salud tu vista.

LIBRA (Del 23 de Setiembre al 22 de Octubre): Hoy las cosas en tu trabajo están pasando por excelentes momentos, aparte de lo bien que te tratan. En el amor tu pareja estará dándote una buena noticia.

ESCORPIO (Del 23 de Octubre al 21 de Noviembre): Querido Escorpio has pasado por días complicados, pero a partir de hoy las cosas tienden a mejorar y notablemente. En la parte laboral hay un envidioso.

SAGITARIO (Del 22 de Noviembre de 21 de Diciembre): Es el fin de ese problema que te aquejaba con relación a un amigo o familiar cercano. En la parte laboral siempre eres afortunado, consigues lo que te propones en la vida, felicidades.

CAPRICORNIO (Del 22 de Diciembre al 20 de Enero): Cambia tu forma de pensar amplia tu mente a pensamientos y propuestas nuevas, modernas a las cuales te negabas, porque te serán muy positivas.

ACUARIO (Del 21 de Enero al 19 de Febrero): Estas muy contento por todo lo que estas logrando gracias a tu esfuerzo y dedicación. La parte amorosa está un poco floja, no hay ni buenas ni malas noticias.

PISCIS (Del 20 de Febrero al 20 de Marzo): Eres conciéncienle de la sutileza emocional que yacen por debajo de las apariencias que es tu caso. Si tu pareja o la persona que te interesa te pide ayuda.

