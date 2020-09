Horóscopo, HOY 16 de septiembre: consulta aquí tu signo zodiacal con Pochita

Hoy martes 16 de setiembre del 2020 todo lo que que quieres saber sobre tu horóscopo diario te lo trae tu amiga y consejera espiritual Pochita. Conoce todas las predicciones sobre tu signo zodiacal en cuanto a la salud, dinero y amor.

ARIES (Del 21 de Marzo al 20 de Abril): Ariano, estas lleno de energía y vitalidad, así como una fuerza de voluntad que te hace alcanzar todo lo que te propones. En el amor estas pasando por problemas difíciles porque implican traiciones.

TAURO (Del 21 de Abril al 20 de Mayo): Taurino, eres de actitudes concretas y reales pero muy cambiante en tus decisiones, posees una imaginación desenfrenada que te permite realizar buenos proyectos. En el amor, mercurio influye excelentemente.

GEMINIS (Del 21 de Mayo al 21 de Junio): De algo de lo que no puedes quejarte, es de la monotonía, ya que día a día estas llenos de distintas actividades. En lo sentimental estarás estableciendo una relación afectiva más estable y profunda

CANCER (Del 22 de Junio al 22 de Julio): Siempre estas orientando tu vida basado en tus sentimientos y emociones que experimentas, esa es la base para realizar todo. En el amor estas nublado y pierdes la razón por tu pareja, así eres Cáncer.

LEO (Del 23 de Julio al 22 de Agosto): Mantienes encendida la llama de tus ideales, por más que las cosas salgan mal, lo vuelves a intentar una y otra vez. En el amor estas atraído por esa persona que es muy excéntrica y si tienes pareja todo va bien.

VIRGO (Del 23 de Agosto al 22 de Setiembre): Estas siempre alimentando tus sueños, esperanzas y creencias sabes al fin que puedes realizarlos y a la perfección. En el amor hay pérdidas o quizás rompas una relación que no te hacia nada bien.

LIBRA (Del 23 de Setiembre al 22 de Octubre): Tu constante búsqueda del equilibrio y tu personalidad sobresaliente te conllevan a que siempre seas blanco de envidias, así que maneja esa situación con cuidado. En el amor si estas solo vivirás un romance.

ESCORPIO (Del 23 de Octubre al 21 de Noviembre): No puedes vivir sin emociones y nada tiene sentido sino involucras tus sentimientos en todo lo que realizas. En el amor pides mucho y no das nada, eso no es bueno y daña tu relación.

SAGITARIO (Del 22 de Noviembre de 21 de Diciembre): Tu optimismo, buena suerte y fortuna, te acompañan siempre a lo largo de tu vida. En el plano sentimental sientes miedo de asumir compromisos serios y relaciones más estables.

CAPRICORNIO (Del 22 de Diciembre al 20 de Enero): Abrigas con fervor la posibilidad de conseguir el éxito material que siempre haz añorado. En el amor prefieres relacionarte con personas económicamente estables así no la ames.

ACUARIO (Del 21 de Enero al 19 de Febrero): Estas manifestando un comportamiento libre y despreocupado de tu economía y eso no es del todo bueno. En el amor si estas comprometido la llama del amor resurgirá y no querrás sepárate de tu pareja

PISCIS (Del 20 de Febrero al 20 de Marzo): Vives nublado pensando en ese amor no correspondido y que tienes la esperanza que te dé una oportunidad. En lo económico, no pierdas de vista ninguno de tus proyectos, porque tendrán acogida.

