Este jueves 10 de diciembre del 2020 todo lo que que quieres saber sobre tu horóscopo diario te lo trae tu amiga y consejera espiritual Pochita. Conoce todas las predicciones sobre tu signo zodiacal en cuanto a la salud, dinero y amor.

ARIES (Del 21 de Marzo al 20 de Abril): Hoy es un buen día para cerrar negocios, concretar otros o quizás realizar una compra importante. En la parte amorosa tu pareja está muy animada a realizar ese cambio en el hogar que le has propuesto.

TAURO (Del 21 de abril al 20 de Mayo): Desde hoy se da la oportunidad de expandir o de repente iniciar adicionalmente otro negocio relacionado a otro rubro. En la parte amorosa si estas solo hay una persona que te ronda y que no sabe manifestar su amor.

GEMINIS (Del 21 de Mayo al 21 de Junio): Piensa en grande, no te limites hacer cosas pequeñas tú consigues lo que quieres porque eres perseverante. En relación a la parte sentimental las cosas no han estado andando bien, pero se solucionan.

CANCER (Del 22 de Junio al 22 de Julio): Después de hacerte los chequeos respectivos resulta que estas muy bien de salud y tienes que seguir el tratamiento habitual. En el amor no faltan las contrariedades por distintos puntos de vista.

LEO (Del 23 de Julio al 22 de Agosto): Querido Leo, te ofrecen un trabajito pero tienes que pensarlo muy bien porque, eso implicaría dejar las cosas que haces y meterte de lleno en algo que solo es temporal. En salud estas gozando de mucha energía.

VIRGO (Del 23 de Agosto al 22 de Setiembre): Te has estado sintiendo un poco mal, pero nada que no tenga solución con su medicación correspondiente. En la parte del amor, esa persona del pasado que tanto te intereso, vuelve.

LIBRA (Del 23 de Setiembre al 22 de Octubre): Mucha tensión se presenta en el plano laboral, pero con el transcurso del día se suaviza. En el amor te preocupa la salud de tu pareja, deberías llevarlo a que le realicen su chequeo anual y maneje sus dolencias.

ESCORPIO (Del 23 de Octubre al 21 de Noviembre): Que los celos no te cieguen, no hay motivos para que te obsesiones con un posible engaño. Una buena conversación con tu pareja solucionara los problemas por los que pasan. No te detengas en ver los errores.

SAGITARIO (Del 22 de Noviembre de 21 de Diciembre): Se abren muchas puertas que hace unos años eran imposible de abrir y ni siquiera era una opción por lo inalcanzable, aprovecha tu buena racha y saca todo lo mejor de ti. Cuídate de los resfriados.

CAPRICORNIO (Del 22 de Diciembre al 20 de Enero): Los aprietos económicos por los que pasabas, son cosa del pasado porque ya estas cumpliendo con pagar tus deudas. En el amor hay varias personas interesadas en ti, dado el carisma que tienes.

ACUARIO (Del 21 de Enero al 19 de Febrero): En tu cabeza da vueltas un problema al cual no le encuentras la salida inmediata pero si a futuro, es importante que te dejes aconsejar por un experto, te ayudaría mucho. En salud estas bien.

PISCIS (Del 20 de Febrero al 20 de Marzo): Para hoy te sugiero que evites a las personas conflictivas de tu entorno laboral, solo te opacan, estresan y logran malograrte el día. En el amor tu pareja te hace un regalo significativo.

Lo más leído

Retiro AFP: Envía HOY tu solicitud para recibir los S/ 17,200

Bono Universal vía link oficial del BFU: Cobra hoy los 760 soles por la Cuenta DNI