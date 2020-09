Hoy martes 01 de setiembre del 2020 todo lo que que quieres saber sobre tu horóscopo diario te lo trae tu amiga y consejera espiritual Pochita. Conoce todas las predicciones sobre tu signo zodiacal en cuanto a la salud, dinero y amor.

ARIES (Del 21 de Marzo al 20 de Abril)

Tus idas y vueltas en el campo sentimental te tienen agotado, por esto, este es un periodo de meditar bien las cosas y de gran tranquilidad. Cuídate de las picaduras de insectos.

TAURO (Del 21 de abril al 20 de Mayo)

Tus sueños económicos son buenos, no tienen por qué quedar en solo sueños, pronto los lograras poner en práctica. El ser amado te dará una grata sorpresa.

GÉMINIS (Del 21 de Mayo al 21 de Junio)

Si te estresa no salir, has ejercicios en tu casa ya sea limpiando o ayudando a cambiar de sitio los muebles, algo que mantenga tu mente ocupada.

CÁNCER (Del 22 de Junio al 22 de Julio)

No bebas en esta temporada, evita ´problemas si lo vas hacer que sea un aperitivo, no es tiempo de celebrar nada. En tu economía tienes que hacer un esfuerzo para controlar tus gastos.

LEO (Del 23 de Julio al 22 de Agosto)

La monotonía en tu relación te está aburriendo y no sabes ya como controlarla. En el campo de tu salud no te representa ningún peligro por el momento no tienes de que temer.

VIRGO (Del 23 de Agosto al 22 de Setiembre)

El estado anímico de los Virgo para hoy no podría estar mejor auspiciado. En la parte espiritual has ejercicios mentales que te ayuden a asumir tu presente.

LIBRA (Del 23 de Setiembre al 22 de Octubre)

Los casados se jugaran todas sus cartas para reconquistar a su pareja y los solteros recibirán varios mensajes y llamadas de las personas interesadas.

ESCORPIO (Del 23 de Octubre al 21 de Noviembre)

El terreno de la seducción es tu fuerte y esta el deseo de agradar a todos los que están a tu alrededor, esto favorece mucho a tu relación amorosa.

SAGITARIO (Del 22 de Noviembre de 21 de Diciembre)

Es muy probable si tiene una relación larga que la formalice y que ponga fecha de compromiso, ya era hora. En salud no se preocupe más de la cuenta.

CAPRICORNIO (Del 22 de Diciembre al 20 de Enero)

Disfruta estos días de tu vida amorosa al máximo, pero ten mucho cuidado porque tu pareja estará muy sensible, trátala con delicadeza y mucho cariño.

ACUARIO (Del 21 de Enero al 19 de Febrero)

Aunque en estos momentos sepas que todavía tienes dinero suficiente para solventar tus gastos, no despilfarres más de lo que puedes gastar. Recibirás buenas nuevas del extranjero.

PISCIS (Del 20 de Febrero al 20 de Marzo)

Si te quedaba alguna duda del amor que le tienes a tu pareja y viceversa con este periodo te has puesto a prueba y te das cuenta que es amor verdadero y que tienes suerte.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

▷ Mayra Goñi revela que su abuelito falleció y le dedica emotivo mensaje de despedida | VIDEO

▷ Bad Bunny: Empresa de helados lanzará productos con su imagen

▷ “Cachuca”, líder de Los Mojarras, fue internado en UCI tras recaída en su salud por coronavirus

▷ Padre de Almendra Gomelsky muere por COVID-19: “Te llevamos con nosotros en nuestro corazón por siempre”

▷ Aida Martínez se casó y transmitió la ceremonia por Zoom a sus amigos más cercanos

▷ Rosángela Espinoza elogió a Samuel López tras elegirla como la reina del TikTok en “Esto es guerra”

VIDEO RECOMENDADO :

Alejandra Baigorria llora por su mamá que será sometida a delicada operación

Alejandra Baigorria llora por su mamá que será sometida a delicada operación