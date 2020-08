Hoy domingo 30 de agosto del 2020 todo lo que que quieres saber sobre tu horóscopo diario te lo trae tu amiga y consejera espiritual Pochita. Conoce todas las predicciones sobre tu signo zodiacal en cuanto a la salud, dinero y amor.

ARIES (Del 21 de Marzo al 20 de Abril)

Tienes que equilibrar tus gastos, no puedes gastar más de lo que ingresa, eso no quiere decir que no vayas a gastar nada, sino que tienes que ser coherente. Ya estás pasando los malos momentos con tu pareja.

TAURO (Del 21 de abril al 20 de Mayo)

Tienes que proyectarte al mañana, sino lo que haces con tu dinero está bien invertido o solo es para el momento. En el amor estás viviendo momentos muy especiales con tu amorcito, a pesar de las circunstancias.

GÉMINIS (Del 21 de Mayo al 21 de Junio)

No hagas caso de los comentarios mal intencionados acerca de tu pareja, que lo único que pretenden es desestabilizar tu relación. En salud es importante que controles tu físico y que no te excedas en comidas.

CÁNCER (Del 22 de Junio al 22 de Julio)

No te dejes llevar por tus emociones y primero acepta tus errores, luego pide disculpas si actuaste mal. En la parte económica quizás un nuevo negocio, bien pensado es la solución para conseguir más dinero.

LEO (Del 23 de Julio al 22 de Agosto)

Lucha por lo que quieres, sin dañar a nadie y obtendrás lo que deseas en especial en lo económico que estos días ha andado muy bien. En salud el cambio de clima te trae alergias, dolores articulares, cuídate.

VIRGO (Del 23 de Agosto al 22 de Setiembre)

Ten cuidado con las pérdidas de dinero por gastos innecesarios, no aparentes con cosas materiales, no es el momento de gastar. En el amor sino tienes pareja, te entusiasma una relación a la distancia.

LIBRA (Del 23 de Setiembre al 22 de Octubre)

Hoy estarás muy iluminado y productivo en lo que respecta al trabajo. En el amor cada día tu relación se consolida más y cada día a base de cariño y respeto. En salud, cuídate de las molestosas migrañas.

ESCORPIO (Del 23 de Octubre al 21 de Noviembre)

Trabaja, estudia y date tiempo para tu familia, todo de manera prudente sin afectar tu salud. En otro aspecto recibirás noticias de muerte de una persona que estimabas producto de una penosa enfermedad.

SAGITARIO (Del 22 de Noviembre de 21 de Diciembre)

Tu salud se recupera del revés por el que atravesabas y eso es maravilloso. En lo que respecta a tu economía algunos pagos te tienen mortificado, pero los logras hacer y te sobra un poco de platita.

CAPRICORNIO (Del 22 de Diciembre al 20 de Enero)

Estas siendo muy desordenado con tus finanzas y eso no es bueno para proyectarte en con los gastos. En salud el apoyo de tu pareja es fundamental para que superes tus nervios y salgas adelante.

ACUARIO (Del 21 de Enero al 19 de Febrero)

Confía en tus sueños y metas, lo que sembraste dará sus frutos y estarás feliz. En salud hay mejoras de una dolencia que te aquejaba. En el amor tienes que poner fin a relaciones dañinas.

PISCIS (Del 20 de Febrero al 20 de Marzo)

Llega una respuesta de trabajo pero no será alentadora porque no cubre tus expectativas. En la parte sentimental no faltan las discusiones, pero nada que no tenga solución con una buena conversación.

