Horóscopo de HOY | Este lunes 11 de enero, nuestra amiga Pochita como todas las semanas te trae lo que dice tu horóscopo según tu signo zodiacal. Conoce desde Aries hasta Piscis qué te tiene deparado tu destino para esta segunda semana del mes de enero, que para muchos ha traído consigo algunos cambios.

ARIES (Del 21 de Marzo al 20 de Abril): Posees una personalidad magnética, con grandes y extraordinarios talentos, sobre todo los relacionados con la pintura, la música, la literatura, eso no quiere decir, que las demás cosas que realices no las hagas bien.

TAURO (Del 21 de abril al 20 de Mayo): Estas muy voluble y cambiante respecto a tus decisiones, relacionadas con los negocios o el trabajo dependiente. En el amor tu generosidad hacia la persona amada, te conlleva a que le des todo lo que necesita.

GEMINIS (Del 21 de Mayo al 21 de Junio): Estas aburrido de la monotonía, usualmente buscas diversiones cuando están estresados en casa, todo esto sucede a pesar que son hogareños y aman a sus hijos. En salud poco a poco te recuperas de una dolencia.

CANCER (Del 22 de Junio al 22 de Julio): En este decanato, los nacidos bajo el signo de Géminis poseen una inteligencia excelente, que les permitirá brillar sobre los demás signos. Al ser un gran amante del progreso te embarcaras en un proyecto.

LEO (Del 23 de Julio al 22 de Agosto): Estas muy sensible, afectuoso sin embargo tus afectos y como los manifiestes dependen de tu estado mental. En lo que respecta al dinero, no faltara, pero no sobra para las compras urgentes.

VIRGO (Del 23 de Agosto al 22 de Setiembre): Estarás con dolencias relacionadas con el pecho, los pulmones, las manos y/o los brazos, préstales más atención y consulta con el medico que puedes tomar para atenuar tus dolencias que aparte te alteran la mente.

LIBRA (Del 23 de Setiembre al 22 de Octubre): Sabes amar, cuando lo haces te muestras muy afectuoso y no puedes disimular tu alegría, ten cuidado por tu pareja se puede aprovechar de eso para pedir y hacer lo quiera contigo.

ESCORPIO (Del 23 de Octubre al 21 de Noviembre): Estas a punto de tirar la toalla, en relación a las constantes quejas por parte de tu pareja, acerca de la falta de dinero, eso te tiene harto y ya no sabes que hacer. Cuídate de las molestosas migrañas.

SAGITARIO (Del 22 de Noviembre de 21 de Diciembre): Eres una persona de temperamento fuerte, pero solo lo demuestras cuando no te hacen caso y las cosas salen mal. En salud cuida tu sistema circulatorio, debes caminar más o hacer ejercicios.

CAPRICORNIO (Del 22 de Diciembre al 20 de Enero): Eres muy voluble sobretodo en el amor y eso siempre te trae problemas con tu pareja. Requieres un equilibrio mental que frene tus indecisiones y salgas adelante con todo lo que te propones en la vida.

ACUARIO (Del 21 de Enero al 19 de Febrero): Piensa bien antes de tomar decisiones complicadas porque al final el único que pierdes eres tú. Hoy recibes una noticia de una persona que no ves hace mucho tiempo y que siempre añoras su compañía.

PISCIS (Del 20 de Febrero al 20 de Marzo): Tienes que tener tino para decir las cosas porque, afecta a las personas de tu alrededor. En tu economía recibes buenas ganancias de un negocio que salió de la nada y por el cual apostaste desde el principio.

