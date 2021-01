Tu amiga Pochita te trae el horóscopo de hoy 04 de enero. Aquí te contamos qué es lo que dice tu signo zodiacal para este inicio de semana del 2021, una que puede significar el inicio de muchos cambios en este nuevo año.

ARIES (Del 21 de Marzo al 20 de Abril): Hoy estas sintiendo que las cosas no salen como las planeaste, es mas todo te sale mal y eso te deprime tremendamente. Cuida de tu relación porque hay tentaciones muy fuertes en el camino, en las cuales podrías resbalar.

TAURO (Del 21 de abril al 20 de Mayo): Te encuentras un tanto preocupad, por el dinero que no te alcanza, ya que has acumulado muchas deudas y no puedes cubrirlas. En salud no tienes por qué preocuparte porque pasas por buenos momentos.

GEMINIS (Del 21 de Mayo al 21 de Junio): Hoy te encuentras muy ansioso, por una respuesta ya sea de tipo laboral o quizás de tipo amoroso, no comas ansias y espera con tranquilidad, se presenta en tu signo una conjunción favorable para ti, espera y veras.

CANCER (Del 22 de Junio al 22 de Julio): Está llegando el momento en que se resuelva el problema legal que te tiene demasiado preocupado y que sin pensar han pasado meses y quizás años. Todo saldrá a tu favor y pondrás recuperar lo que perdiste.

LEO (Del 23 de Julio al 22 de Agosto): Estabas un poco bajoneado por la parte económica, pero comienzas a recuperarte de manera lenta, pero segura. En el plano amoroso recibes una grata llamada acompañada de una linda proposición que debes pensar.

VIRGO (Del 23 de Agosto al 22 de Setiembre): Te llama la atención que algunos familiares o amigos, nunca se preocuparon por ti ni siquiera una llamada, eso significa que no eres tan importante para ellos, así que ha sacarlos de tu vida y sin retorno.

LIBRA (Del 23 de Setiembre al 22 de Octubre): Hoy será un día agitado, porque tienes varias cosas pendientes entre el trabajo que llevas a casa o haces desde casa y las cosas propias de tu hogar, te quedara corto el tiempo, pero no te olvides de brindarle un espacio a tu familia.

ESCORPIO (Del 23 de Octubre al 21 de Noviembre): Querido Escorpio tienes un amplio bagaje de oportunidades laborales ya sean de manera dependiente o independiente por realizar. Cuídate de las caídas o resbalones porque podrías fracturarte un hueso.

SAGITARIO (Del 22 de Noviembre de 21 de Diciembre): Significa mucho para ti el apoyo emocional de tus hijos, en general de tu familia para la toma de una decisión de tipo laboral que te representa dinero y una buena cantidad. Cuida más de tu dentadura.

CAPRICORNIO (Del 22 de Diciembre al 20 de Enero): Se cumple uno de tus proyectos o pensamientos y con excelentes resultados. Cuídate de las personas envidiosas que tienes a tu alrededor y que son muchísimas, sobretodo en tu centro de trabajo.

ACUARIO (Del 21 de Enero al 19 de Febrero): Llega una buena propuesta de negocios que deberías analizar al detalle, porque a pesar de traerte ganancias, es muy exigente y te demandaría mucho de tu tiempo. En salud lo que te aqueja lo superas.

PISCIS (Del 20 de Febrero al 20 de Marzo): Es un momento agradable para pasar en hogar con las personas que viven contigo, aprovéchalas, valóralas y cuídalas mucho. En la parte económica todos contribuyen en los gastos y cumplen con sus deudas.

