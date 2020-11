Hoy martes 24 de noviembre del 2020 todo lo que que quieres saber sobre tu horóscopo diario te lo trae tu amiga y consejera espiritual Pochita. Conoce todas las predicciones sobre tu signo zodiacal en cuanto a la salud, dinero y amor.

ARIES (Del 21 de Marzo al 20 de Abril): Hoy estás muy sensible y eso porque piensas que las personas, no desean ayudarte o peor aún que te tienen envidia y no dejas de tener razón.

TAURO (Del 21 de Abril al 20 de Mayo): Esa persona que tanto te interesa quiere ingresar a tu corazón y si tienes pareja valórala, bríndale todo tu apoyo. En la parte de la salud cuida de tus vías respiratorias.

GEMINIS (Del 21 de Mayo al 21 de Junio): Hoy no es el día ideal para concretar proyectos de envergadura que te tienen muy entusiasmado. En salud tienes ciertos malestares de tipo estomacal

CANCER (Del 22 de Junio al 22 de Julio): Hay buenas noticias respecto a un familiar que se encuentra mal de salud. En la parte sentimental, tu pareja necesita más atención de tu parte, ella necesita de ti.

LEO (Del 23 de Julio al 22 de Agosto): Las cosas pasan siempre por algo, si le ves el lado positivo, te llevaras un buen aprendizaje. En la parte sentimental se presentan algunas contrariedades que escapan a ti solucionar.

VIRGO (Del 23 de Agosto al 22 de Setiembre): Tus planes y proyectos están estancados, pero a partir de la fecha comienzan a activarse y en un futuro cercano de nuevo te dará los frutos que antes daba.

LIBRA (Del 23 de Setiembre al 22 de Octubre): Hay planes de por medio que te llaman la atención y no es raro que te entusiasmen y los pongas en práctica. En la parte amorosa pasas por altibajos.

ESCORPIO (Del 23 de Octubre al 21 de Noviembre): Tus nervios son de acero en estos momentos cruciales ya sea en trabajo o estudios. Cuídate de las molestosas migrañas que te persiguen todo el día.

SAGITARIO (Del 22 de Noviembre de 21 de Diciembre): Piensa mal y acertaras dicen, pues es una frase correcta, hay un pensamiento negativo hacia una persona de tu entorno laboral.

CAPRICORNIO (Del 22 de Diciembre al 20 de Enero): No es tu fuerte ser amable, con todas las personas, porque simplemente eres distraído y eso presta a malas interpretaciones, trata de corregir eso.

ACUARIO (Del 21 de Enero al 19 de Febrero): Hay días que estás iluminado hay otros como hoy que tienes dudas de hacer las cosas. En la parte amorosa siempre recibes el apoyo de tu pareja.

PISCIS (Del 20 de Febrero al 20 de Marzo): Un problema que te tenía preocupado hace varios días y con eso cierras ese círculo. En la parte sentimental hay una persona interesada en ti y no te es indiferente.

