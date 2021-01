Llegamos al día 18 de este mes de enero, un año que puede traer consigo muchos cambios. Por ello, tu amiga Pochita te cuenta qué es lo que te tiene deparado el destino según tu signo zodiacal para este lunes. Conoce qué dice tu horóscopo de hoy.

ARIES (Del 21 de Marzo al 20 de Abril): Tienes mucha influencia de tu regente para hoy, eso significa solidez en tu relación sentimental y buenos augurios de prosperidad económica en el corto plazo, Cuida de los dolores de oídos.

TAURO (Del 21 de abril al 20 de Mayo): Tu economía ha bajado bastante, tienes que esforzarte un poco más ya que te has dormido en tus laureles. En la parte amorosa tus celos malogran la buena relación que tienes con tu pareja.

GEMINIS (Del 21 de Mayo al 21 de Junio): La naturaleza es sabia, si te aqueja un mal sin mucha importancia, recurre a la medicina natural y te pasara. En el amor hay más de un altercado por distintos motivos, pero sobre todo por económico.

CANCER (Del 22 de Junio al 22 de Julio): Tu ayuda es muy buena sobretodo porque te comprometes con tu hogar muchísimo. En la parte laboral estas abrumado de encargos, pero poco a poco cumples con cada uno de ellos.

LEO (Del 23 de Julio al 22 de Agosto): Estas habituándote a tus nueva labores, te cuesta bastante pero poco a poco te habitúas. En la parte sentimental a veces estar solo es mejor y eso te está pasando. Cuídate de los problemas gástricos.

VIRGO (Del 23 de Agosto al 22 de Setiembre): Hace mucho que no ves a un familiar o amigo que quieres mucho y la espera te desespera un poco de paciencia. En la parte de la salud te están aquejando problemas con la vista.

LIBRA (Del 23 de Setiembre al 22 de Octubre): Estas poniendo todo de tu parte para cumplir con todo lo que te han encomendado en el trabajo, pero a pesar de eso avanzas muy lento, no te desesperes porque si lograras alcanzar la meta trazada.

ESCORPIO (Del 23 de Octubre al 21 de Noviembre): Es el mes de tu cumpleaños y por eso, estas ansioso y a la vez feliz. Estas esperando una respuesta de trabajo que tarda mucho en llegar y te llena de esperanza y a la vez de mucha alegría.

SAGITARIO (Del 22 de Noviembre de 21 de Diciembre): Cambia tu manera de pensar hay cosas que no salen por algo, pero eso no quiere decir que este mal. En la parte de la salud tus nervios te conllevan a crear enfermedades donde no las hay.

CAPRICORNIO (Del 22 de Diciembre al 20 de Enero): Clarifica tus pensamientos no quieras abordar todo porque quien mucho abarca poco aprieta, céntrate en tus negocios o trabajo para que así consigas el dinero que estas necesitando.

ACUARIO (Del 21 de Enero al 19 de Febrero): Ariano, estas pasando por una mala racha, pero hoy termina. Tu mente decreta, se más positivo piensa en grande y se dará. Recuperas un dinero que has invertido o te pagan un dinero que prestaste hace mucho.

PISCIS (Del 20 de Febrero al 20 de Marzo): Piscis tu buen corazón te lleva a pensar en los demás y tratar de ayudarlos, sobre todo si son de tu familia. En la parte amorosa las peleas estarán a la orden del día a pesar del gran amor que se tienen.

