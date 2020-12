El 2020 fue duro, cruel y brutal para todos de muchas maneras. El año comenzó con optimismo, pero terminó con pesimismo al mantener a todos confinados en sus hogares. Esto se debió a la aparición del coronavirus (COVID-19), que dejó paralizada la economía de más de 190 países y en una cuarentena obligatoria para evitar más contagios.

Conforme han ido pasando los meses, las cosas han mejorado y algunos negocios han tenido la reactivación económica que tanto esperaban, pero aún así la pandemia está lejos de acabar. Las vacunas presentadas en todo el mundo aún no prometen un 100% de efectividad sin efectos secundarios, y se espera que todo vuelva a la “normalidad” en el 2022.

Sin nada emocionante a lo que mirar hacia atrás en 2020, esperamos que el 2021 traiga consigo mucha positividad, emoción, entusiasmo, amabilidad y un poco más de normalidad en las vidas de todos. Este año ha sido marcado por la socialización limitada y un distanciamiento físico, aunque otros no tuvieron tanta suerte y su salud empeoró al contraer el virus u otras enfermedades.

Por ello, muchos ahora miran en la astrología una nueva esperanza para el próximo año 2021, con predicciones para su salud que podrían ayudarlos a tener una guía de como actuar ante este mal tiempo. Para la vidente Carmen Briceño, en general será un buen año en este tema, pero habrá que tener cuidado con ciertas enfermedades.

HORÓSCOPO Y PREDICCIONES DE LA SALUD PARA LOS 12 SIGNOS DEL ZODIACO

Horóscopo 2021 (Foto: ABC)

HORÓSCOPO DE LA SALUD PARA ARIES 2021 - 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL

El año 2021 será razonablemente bueno. Esto significa que no surgirá ningún problema de salud importante ni se preocupará demasiado. Sin embargo, de vez en cuando los problemas menores seguirán molestándote, como por ejemplo dolores musculares continuos por exceso de preocupaciones y compromisos.

Los masajes te harán muy bien. La razón detrás de esto será la presencia del planeta Saturno o Shani Dev en tu décima casa. Debido a su influencia, te encontrarás rodeado de mucho trabajo, por lo que no podrás prestar atención a tu cuerpo y debido a la fatiga extrema, es posible que tengas que sufrir estrés mental y problemas de salud.

HORÓSCOPO DE LA SALUD TAURO 2021 - 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Para los Tauro, Marte transitará en la duodécima casa desde su signo zodiacal a principios de este año, y el Sol se moverá en la octava casa desde su signo zodiacal. Como resultado de estos tránsitos, deberá ser muy cuidadoso con su salud. Le pueden molestar fiebre alta, dolor de cabeza, lesiones o problemas relacionados con la sangre.

Además de eso, estarás pendiente de familiares con problemas de salud. Deberás disfrutar un poco más, distender las tensiones. No olvides realizar ejercicios y dieta. Si mantienes una buena rutina, tu salud mejorará enormemente a inicios de año hasta marzo, pero luego podrían incrementarse los dolores en la espalda o problemas en los ojos.

HORÓSCOPO DE LA SALUD GÉMINIS 2021 - 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

El Horóscopo 2021 predice que este año parece un poco desfavorable para los nativos de Géminis. En caso de que los nativos de Géminis no se mantengan físicamente activos como tales, hay muchas posibilidades de que se enfermen. Además, el tránsito de Saturno se está produciendo en la octava casa de su signo zodiacal, este tránsito marcará un efecto negativo en tu salud.

Puede contraer una enfermedad importante durante este período. Atiende tus malestares crónicos, no le des largas al asunto porque podría empeorar con una enfermedad a largo plazo que te acompañe durante muchos años. Recuerda mantener la actividad física y una buena dieta para evitar todo esto.

HORÓSCOPO DE LA SALUD CÁNCER 2021 - 21 DE JUNIO HASTA EL 22 DE JULIO

Este año va a ser normal para ti en términos de salud, por lo que no hay de qué preocuparte demasiado y puedes vivir tu vida feliz. No se enfermará mucho este año. La combinación planetaria de Saturno y Júpiter en la séptima casa de tu signo del zodíaco puede dar lugar a problemas de salud leves, pero Júpiter presente aquí también te salvará de vez en cuando.

Por lo tanto, evite preocuparse demasiado, que también es su naturaleza, y no coma nada que le cause estreñimiento. Seguir este consejo definitivamente te ayudará a largo plazo para que no tengas molestias o dificultades físicas el resto del año. Maneja bien tu tiempo y haz deporte.

HORÓSCOPO DE LA SALUD LEO 2021 - 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO

Este año estará lleno de altibajos para tu salud. El Horóscopo 2021 predice que la conjunción de Júpiter y Saturno en la sexta casa de tu signo zodiacal, que es la casa de las enfermedades, puede dar lugar a varios problemas de salud. Saturno presente aquí también le permitirá luchar contra enfermedades y dolencias, pero puede que tengas que enfrentar una crisis pronto.

Por lo tanto, intente tener cuidado. Este año, puede enfrentar problemas relacionados con los riñones, el intestino grueso o el estómago. Preste especial atención a estas áreas. Las personas que padecen enfermedades transmitidas por el aire, dolor en las articulaciones o diabetes deben ser más cuidadosas. La segunda mitad del año resultará relativamente fructífera. No te extralimites.

HORÓSCOPO DE LA SALUD VIRGO 2021 - 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE

El Horóscopo 2021 revela que el comienzo del año será muy bueno para ti y vivirás una vida floreciente. Después de eso, tendrá que ser un poco cauteloso durante el período de abril a septiembre en términos de salud. Particularmente aquellos que padecen problemas relacionados con el sistema urinario o reproductivo o Diabetes deberán tomar precauciones especiales.

Además, durante este tiempo, puede sufrir problemas relacionados con el estómago, como dolor gástrico, indigestión, acidez, etc. Algunas personas también pueden quejarse de dolor en las articulaciones. Sin embargo, su salud seguirá estando muy bien y podrá disfrutar de varios beneficios para la salud en el futuro.

HORÓSCOPO DE LA SALUD LIBRA 2021 - 22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE

Lo mejor sería dejar de consumir alimentos rancios o comer en exceso, ya que puede ocasionar problemas importantes. Especialmente en los meses de marzo y abril, tendrás que prestar atención a tus problemas alimentarios ya que pueden ocasionar varios altibajos en cuanto a tu salud.

No es conveniente tomar ningún tipo de decisión importante, ni programar operaciones quirúrgicas para este período. El tiempo después de esto será relativamente bueno, luego el mes de agosto también resultará significativo. Si cuidas bien tu salud durante todos estos meses, las situaciones se volverán favorables para ti en los próximos meses.

HORÓSCOPIO DE LA SALUD ESCORPIO 2021 - 22 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE

Para los nativos de Escorpio, este año estará lleno de altibajos en términos de salud. El Horóscopo indica que puede sufrir enfermedades repentinas. Tendrá que ser un poco paciente, ya que será un poco diferente identificar la causa raíz y las condiciones también mejorarán con el tiempo. La combinación de Júpiter y Saturno juntos en la tercera casa demostrará ser muy buena para ti.

Tu fuerza interior también te ayudará a luchar contra varias enfermedades, pero el estado de ánimo será clave para afrontar los problemas de salud. Manteniendo una actitud positiva los malestares disminuirán. Cuidado con tomar medicamentos sin vigilancia médica, puede que el hígado se vea afectado.

HORÓSCOPO DE LA SALUD SAGITARIO 2021 - 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Según las predicciones, este año resultará favorable en gran medida para los nativos del signo zodiacal Sagitario. Sin embargo, estarás en un estrés mental constante. Debido a esto, puede quejarse de falta de sueño, dolor en las piernas o dolor en los ojos. Júpiter, el regente de tu signo, también permanecerá en la segunda casa con Saturno de tu signo zodiacal. Esto no se considera una posición favorable.

Esto afectará directamente su estilo de vida y hábitos alimenticios. Como resultado, no podrá consumir una dieta equilibrada, lo que puede provocar una deficiencia de nutrientes esenciales y otros elementos del cuerpo. Puede volverse obeso y quejarse de dolor de dientes, por lo que es posible que deba ver a un dentista.

HORÓSCOPO DE LA SALUD CAPRICORNIO 2021 - 21 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

El Horóscopo 2021 para Capricornio revela que este año le ofrecerá buenos resultados en el frente de la salud. Los problemas leves van y vienen, pero no sufrirás ningún enfrentamiento importante en lo que respecta a tu salud. Su salud seguirá siendo buena y fuerte en comparación con el año pasado, y también se sentirá mucho mejor.

Esta será una posible razón para que se deshaga de cualquier enfermedad crónica este año. Estarás lleno de energía, pero cuidado, no todas son buenas noticias. Tendrás la tendencia a sufrir dolores reumáticos, sentir la vitalidad disminuida, problemas en los huesos, en este caso las rodillas que es la parte del cuerpo. Deberás arreglarte los dientes, y también habrá que atender asuntos relacionados con la alimentación.

HORÓSCOPO DE LA SALUD ACUARIO 2021 - 21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO

El 2021 será normal para ti en lo que respecta a tu salud. El señor regente de tu signo estará en la casa duodécima a lo largo de este año, lo que dará lugar a problemas de salud, pero habrá mucha mejoría respecto al año anterior y sentirás que tu salud va tomando un giro positivo.

Debes procurar mantener la tranquilidad y serenidad ante cualquier situación difícil, estarás un poco inquieto y puede provocarte inquietud, nervosismo y dispersión. Practica algún deporte para canalizar esa incontrolable energía. Habrá que observar especialmente durante este tiempo los problemas asociados al corazón y a la circulación.

HORÓSCOPO DE LA SALUD PISCIS 2021 - 19 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO

El año será bueno para los Piscis según el Horóscopo 2021. No tendrás que lidiar con ningún problema de salud importante este año. Puede sufrir dolor en las articulaciones o dolor en la espalda. Sin embargo, la salud en general será buena durante todo el año. El comienzo del año será muy bueno para ti, y tu signo zodiacal.

Sin embargo, durante la segunda parte del 2021, su salud podría tornarse un poco débil y puede sufrir problemas de salud. No tomes en exceso. Cuidado con el uso indiscriminado de medicamentos. Malestares por el exceso de trabajo producirá molestias y fatiga generales.