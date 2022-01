La Policía Nacional del Perú (PNP) dio a conocer una nueva modalidad de estafa en la que organizaciones criminales clonan páginas web de reconocidas empresas en las que ofertan vehículos por internet. Un hombre resultó afectado tras pagar más de S/60.000 por una camioneta Toyoya Hilux que jamás recibió.

El jefe de estafas de la Dirincri, Coronel Luis Huamán, explicó a Latina que las páginas web de reconocidas empresas son clonadas por organizaciones criminales y a través de ellas logran obtener grandes sumas de dinero. “En esta ocasión han clonado, utilizando los logos y fotografías de la empresa cemento Pacasmayo”, dio de ejemplo.

Según el matinal, en esta ocasión la víctima quiso comprar una camioneta Hilux de S/60.000. Al contactarse con el supuesto vendedor este le pidió S/6.000 más para enviarle la factura vía email. Una vez realizado el depósito bancario lo citaron en un punto de la Panamericana Norte donde supuestamente debía recoger el auto.

“Eso no sucedió. La persona al querer ir a recoger el carro, ya le habían dicho que había perdido, ‘ya fuiste”, detalló el jefe de estafas de la Dirincri.

Tras denunciar el hecho, la Policía detuvo en San Martín de Porres y en flagrancia al receptor de los S/66.500 que pagó la víctima por la camioneta y trámites. Se trata de Carlos Sánchez Soria, de 45 años, quien sería parte de la banda criminal ‘Los Reyes de la venta de vehículos’.

“Yo he sido contratado para que pueda retirar el dinero. (...) Lo único que hago yo es abrir la cuenta corriente como empresa para que mediante la empresa se hagan depósitos. De ahí que yo haga las publicaciones, no. No conozco nada de informática”, reveló el detenido a la Policía.

El citado medio detalló que Carlos Sánchez sería acusado por los delitos de estafa agravada, delito informático, delito contra la tranquilidad pública y suplantación de identidad

CIFRAS

En 2021, la División de Estafas recibió 99 denuncias por montos de 5´267.265.09 y de 1′046.844.00 dólares.

Mientras que en lo que va del 2022, han recibido cinco denuncias por montos de S/128.500.00 y 38.200.00 dólares

