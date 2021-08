Lamentable e indignante. Una trabajadora de limpieza fue insultada y maltratada psicológicamente por un hombre que responde al nombre de Luis Sánchez Luna, quien ya fue denunciado en la comisaría del distrito.

El lamentable hecho ocurrió el último viernes en horas de la mañana en donde Sánchez Luna le pidió a la trabajadora municipal de Barranco que vea unas enredaderas con espinas, pues era su trabajo al ser jardinera del distrito.

“Estaba trabajando con mis compañeras en el parque La Oroya, a eso de las ocho se me acerca el señor Lucas Sánchez Luna a decirme que como jardinera tenía que trepar a enredaderas que tiene espinas. En ese momento, me intimidé, lo hice, pero no sentí la estabilidad y no pude llegar ahí. El señor me ofendió, dijo que en su país no se veía esta mugre”, contó Maria Sánchez, trabajadora de la municipalidad de Barranco a Panamericana Televisión.

Luego de ello, fue que Sánchez Luna agredió verbalmente a la trabajadora: “Por eso está (Pedro) Castillo de Presidente, porque hay gente como tú que vota por esa persona”.

Cabe mencionar que Sánchez Luna ha recibido ciento de críticas por su accionar contra la trabajadora municipal y además, ya fue denunciado en la municipalidad de Barranco.

