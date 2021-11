El pasado martes, todo el Perú entero festejó la victoria de la Selección Peruana frente a Venezuela, en Caracas. No obstante, un peruano quedó con sentimientos encontrados: por un lado, estaba feliz por el triunfo de la ‘Bicolor’, pero también hubo en él una gran desazón pues no solo perdió los 1000 soles que había apostado, sino que también dejó de ganar más de 40 mil soles.

Convencido de que el equipo que dirige Ricardo Gareca iba a salir airoso en su visita a Venezuela, el fanático apostó un sueldo mínimo. Además, pronosticó los resultados de los otros encuentros. Si acertaba en todos, iba a cobrar la nada despreciable suma de 41 mil soles.

¿Qué tenía que suceder, además del triunfo peruano, para que el aficionado obtenga ese deseable ‘botín’? Uruguay tenía que ganar de visita a Bolivia, Colombia superar en casa a Paraguay, Brasil derrotar a Argentina a domicilio y que Chile haga los deberes de local ante Ecuador.

Sin embargo, ya en el primer partido de la fecha 14 de las Eliminatorias las opciones de ganar ese jugoso premio se esfumaron: y es que Bolivia le dio una paliza en La Paz a Uruguay. Además, Colombia no pudo con Paraguay, Argentina y Brasil no se hicieron nada, y Chile cayó ante Ecuador. O sea, el único acierto que tuvo fue en el Venezuela vs. Perú.

