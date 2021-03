Héctor Rodríguez, un joven de San Juan de Lurigancho campeón internacional de Química, ingresó a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) con el mérito de ocupar el cómputo general. Su papá, Carlos Rodríguez, es taxista y su mamá Silvia María Alfaro, trabajaba como auxiliar de inicial y no pueden costearle la carrera en dicha universidad, por lo que piden ayuda para apoyar a su talentoso hijo.

“Es medallero internacional, trajo triunfos al Perú, pero no le dan Beca 18 y no entendemos por qué. Eso ‘bajonea’ a mi hijo. Su promedio ponderado del colegio es 19.69. Le ha enviado carta al presidente Francisco Sagasti, quien dijo ‘sin ciencia no hay futuro’. Solo pide poder competir por la beca”, dijo el papá a Trome.

Cabe resaltar que Héctor estudió becado en el colegio Saco Oliveros, logrando medallas en olimpiadas internacionales de ciencias. Incluso se quedó con la medalla de oro en la Iberoamericana de Química 2018 que se desarrolló en El Salvador.