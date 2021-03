El pasado 16 de febrero Ítalo Villarreal, histórico narrador deportivo de RPP, perdió la vida víctima del coronavirus. Este sábado su hijo Ítalo Villarreal López denunció que el exlocutor murió por una negligencia médica.

Es más el hijo del recordado periodista acusó al doctor Richard Tello Saavedra de ser el responsable de su muerte por darle un tratamiento inadecuado. Ello pues asegura no le dio el trato adecuado cuando comenzó a bajar su saturación.

“En aquel momento (descenso de saturación) acudimos al doctor Tello Saavedra y este nos ofreció un tratamiento durante 10 días que consistía de manera intravenosa e intramuscular y que hasta solo conozco algunos de los medicamentos que suministro a mi padre. Nunca tomó en cuenta el tema de la saturación. No le puso oxígeno y solo ordenó un simple examen de rayos X, y teniendo la prueba del médico radiólogo, el único documento científico que tenemos, porque no existe historia clínica por parte de este médico y toda la clínica, le dijo: tú tienes un covid, pero es leve”, denunció en Exitosa.

“Yo llamé al día siguiente del fallecimiento, el día 17 de febrero y con toda la indignación me comuniqué con el doctor responsable y le manifesté todas las preguntas, y sobre todo quería saber qué le suministró a mi padre. En todo momento no tuvo respuesta, y lo único que atinaba a decirme era que mantenga la calma y para terminar -al colgarme- me dice ‘yo qué se pues’ y vuelve a cortar el teléfono”, contó.

