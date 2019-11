Más que feliz. La hija de Teófilo Cubillas, Johana, anunció su embarazo en su cuenta de Instagram y se mostró contenta junto a su esposo. La hija del exjugador de la selección peruana escribió un emotivo texto en su red social.

“Desde que me enteré contaba las horas para compartir esta noticia con TODOS ustedes: ¡Estamos embarazados! Sí, vamos a ser papitos. No saben la emoción que siento, lo feliz que estoy, es la mejor noticia de todas, y me siento demasiado segura y tranquila porque tengo al lado al mejor hombre del mundo, que me banca en todas, y que estoy segura va a ser el mejor papá del universo”, escribió la periodista deportivo.

Asimismo, Johana publicó una foto de su ecografia y una postal junto a su amado. “Me engríe, me cuida y nos ama infinitamente! No saben lo bello que es saber que estamos formando una familia basada en tanto amor. Cuento los segundos para que llegue nuestro bebito o bebita a nuestras vidas”, agregó en su post.

Johana Cubillas pasó por tensos momentos semanas atrás por los poblemas con su padre Teófilo, quien le debe miles de soles desde pequeña por el tema de alimentos. El exjugador de la selección peruana no se ha pronunciado al respecto, mientras que su hija veía los problemas judiciales en Lima.

