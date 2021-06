Una de las hijas de Keiko Fujimori, Kyara Villanella usó su cuenta de TikTok para enviar mensaje a las personas que atacan a su familia. La adolescente, afirmó que digan lo que digan seguirá adorando a su familia.

“Hola, por qué gente me está atacando por mi familia, yo sé que algunas personas la odian, pero yo no elegí a la familia que tengo y amo a mi familia, la adoro”, expresó Kyara.

Kyara Villanella Fujimori, de 13 años, les da una lección de vida a todos los trolls zurditos que abundan en Twitter.



Esta bien que Keiko no te caiga, pero no por eso vas a acosar a su familia y pedir que la encarcelen sin pruebas. Madura ya. pic.twitter.com/Y1XZhulSxT — Imperium.pe 🐸 (@Imperium_peru) June 21, 2021

“No importa lo que digan, no va a cambiar mi opinión, y personas no deberían estar comentando política en mis tiktoks, porque no tiene nada que ver y la mayoría de los comentarios son personas mayores de edad, ellos deberían de dar el ejemplo”, señaló la hija de Keiko.

Finalmente, Kyara confirmó en otro video que lee todo los comentarios que dejan los usuarios y algunos pueden ser muy hirientes. “Solo quiero que sepan que sí leo todo lo que ponen y algunas cosas sí pueden herir”.

