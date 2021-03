El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, detalló que junto con él, su esposa también recibió la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) en Estados Unidos durante los viajes que realizó a dicho país el 1 y 22 de marzo.

“La otra peruana que se ha vacunado conmigo es mi mujer (Carla Olivieri). Somos los dos y efectivamente creo que el costo es aproximadamente unos 15 dólares, no pasa de esto”, detalló en declaraciones que difundió RPP y que hizo ante la prensa en Cusco.

Carla Oliveri, esposa desde hace nueve años de Hernando de Soto, tiene 52 años.

Hernando de Soto dijo que pagó unos 15 dólares por la vacuna contra el COVID-19 en EE.UU. (RPP)

Hernando de Soto insistió en defender su decisión de viajar a Estados Unidos para recibir las dos dosis de una vacuna contra el COVID-19 al indicar que tenía la “autorización moral” porque en el Perú, en marzo, ya estaban vacunando a personas mayores de 80 años como él.

“Yo no he ejercido mi derecho quitándole, como el Gobierno actual, sus vacunas a otro peruano. Accedí a la vacuna por mi cuenta. La vacuna en el exterior es asequible a todo el mundo, no es un privilegio, no es como si fuera el presidente Vizcarra”, aseguró.

Hernando de Soto indicó que criticarlo por haber decidido recibir la vacuna es usar argumentos “vedados”.

“Lo que costó no fue la vacuna, lo que costó fue el pasaje [¿Peró cómo...?] Un segundito, yo no la he interrumpido a usted ni he interrumpido una cena de usted. Las mujeres también, en mi país van a guardar respeto [...] Estamos en una campaña a pesar de que todos hemos dicho que no se van a usar argumentos salchicha, vedados, tienen acusaciones como las suyas”, respondió a la periodista que le cuestionó por su vacunación en Estados Unidos.

Esta mañana, en declaraciones desde Piura también a RPP, el economista negó que haya caído en una contradicción cuando dijo, en febrero, que no había aceptado invitaciones para recibir la vacuna contra el coronavirus y luego hacerlo pocos días después.

“No es una contradicción porque la situación era distinta antes. Anteriormente, eran ofrecimientos de gobiernos que ofrecían su propia compra, de su propio país, el privilegio de ser vacunado. Lo que ha ocurrido desde febrero hasta la fecha es que la vacuna se ha liberado”, manifestó.