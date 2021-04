En el programa “Beto a Saber”, Hernando de Soto le confirmó a Beto Ortiz que él se fue Máncora porque fue invitado por un amigo y posteriormente, alguien propuso una reunión con Pedro Castillo en Trujillo y él accedió.

El líder de Avanza País, señaló que la reunión con Castillo fue interesante “La cita con el señor Castillo fue de los más interesante, seguimos develando el misterio. Evidentemente dentro de los sectores de este fenómeno de Perú Libre, no es una organización monolítica, sino habían dos posiciones, lo cual me permitía a mí que creo en una economía social de mercado darme cuenta que habían personas cercanas a mí posición que las que estaban en contra” expresó.

También señaló que ha sido víctima de Sendero Luminoso “Yo he sido abogado, un luchador de la economía social de mercado, un luchador contra el comunismo, una víctima de Sendero Luminoso, como tú sabes yo soy el civil más bombardeado según la policía por Sendero”. indicó.

Finalmente, dio detalles de la reunión que tuvo con Pedro Castillo “Fue un desayuno, no teníamos sitio y nos encontramos por allá y encontramos un lugar donde habían agua, gaseosas y alguien trajo un pan y huevo frito, el desayuno fue bastante austero, si me preguntas quién pagó la cuenta no sé porque la pagó un tercero”