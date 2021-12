Respecto a la iniciativa de la legisladora Margot Palacios, de la bancada de Perú Libre, que pretende eliminar las restricciones para las personas no vacunadas contra el COVID-19, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló que espera se “reflexione” al respecto.

El titular del Minsa se mostró sorprendido con los parlamentarios que firmaron la iniciativa legislativa lo apoyen pese a que están vacunados contra el coronavirus. “Debo señalar que la mayoría de congresistas, por lo menos, los que conocemos, incluso los que han firmado el proyecto de ley, si están vacunados con las dos dosis. No sé si Palacios, pero sí otros congresistas, incluso Guido Bellido está con las dos dosis”, señaló en declaraciones a RPP Noticias.

En esa línea, consideró que más que una oposición de los congresistas a la vacunación contra el COVID-19, es pensar “que la gente debe decidir” respecto a si inmunizarse o no. “Yo creo que ese criterio que la gente debe decidir, en este caso, no es correcto. Necesitamos sumar esfuerzos, buscar unidad alrededor de la lucha contra la pandemia y yo espero en este caso que sea lo que finalmente prevalezca, la búsqueda de la unidad”, aseveró.

Cevallos sobre proyecto de ley que elimina restricciones a no vacunados contra el COVID-19: “Espero que se reflexione”

Por lo que, el ministro Cevallos espera que “finalmente se reflexione” sobre la iniciativa legislativa. “Se entienda que, en esta lucha contra la pandemia, que nos ha costado tanto, debemos ir juntos. No podemos tener fisuras en esto, debemos dar un solo mensaje sobre todo por el nivel de ascendencia que tiene sobre la gente el Congreso. No está bien que un sector de congresistas no respalde esto. Espero que se reflexione”, puntualizó.

PROYECTO DE LEY

Entre los planteamientos del proyecto de ley se indica:

“Nadie podrá aplicar a una persona u obligarla a aplicarse un procedimiento médico, quirúrgico, vacuna o medicamento en contra de su voluntad”.

“Nadie podrá imponer medidas sanitarias que afecten la salud o la vida de las personas; toda persona tiene derecho a objetar la imposición de medidas sanitarias que atenten contra su salud o su vida”

“Toda persona tiene derechos humanos inalienables, los cuales no podrán ser restringidos bajo pretexto de emergencia sanitaria”

“Ninguna persona podrá imponer protocolos sanitarios que conlleven a la afectación de la salud, la vida y las libertades de las personas”

“Nadie podrá obligar a una persona a que se aplique pruebas de diagnóstico viral para acceder al trabajo, permanecer en éste, para viajar o para acceder a establecimientos públicos o privados”, entre otros.

NUEVAS MEDIDAS

Recordemos que desde el 10 de diciembre se exige a los mayores de 18 años su carné de vacunación que acredite que recibieron ambas dosis contra el coronavirus para ingresar a espacios cerrados como galerías, centros comerciales, restaurantes, entre otros.

Asimismo, las empresas solo pueden operar de manera presencial, solo si todos sus trabajadores acreditan su vacunación completa contra el coronavirus.

De igual forma, los conductores y cobradores de todo servicio de transporte público, así como los choferes que brindan servicios de delivery, pueden laborar solo si acreditan su dosis completa de vacunación.

VIDEO RECOMENDADO

Poco a poco se van conociendo más datos sobre la variante Ómicron, la nueva cepa que amenaza al mundo tras hacerse dominante en Sudáfrica en pocas semanas. La alta transmisibilidad que está caracterizando a Ómicron desde que apareciera el pasado 24 de noviembre ha provocado que diversas personas se pregunten si las actuales vacunas son efectivas contra esta nueva variante.