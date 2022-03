Cevallos: “Es innegable problemas en el Minsa, hay un clima de desconcierto”

El exministro de Salud, Hernando Cevallos, indicó este jueves que hay un “clima de desconcierto” dentro del Ministerio de Salud (Minsa) debido a una “ruptura” entre el actual titular del sector, Hernán Condori, con organizaciones científicas y el Colegio Médico del Perú (PNP). Mencionó que a esta situación se suma la renuncia de personal encargado del proceso de vacunación contra el coronavirus (COVID-19).

“Es innegable que tenemos problemas en el Minsa, por supuesto que sí. La renuncia de gente valiosa, hay un clima de desconcierto, la ruptura con las organizaciones científicas médicas y con el Colegio (Médico del Perú) pone al ministerio en una situación complicada”, detalló en diálogo con radio Santa Rosa.

Indicó que, si Hernán Condori es removido del cargo y colocan a alguien más como titular del Minsa, lo que se debe afirmar en el sector Salud es “una ruta que busque el derecho a la salud”. “Yo puedo decir fácilmente que se vaya el ministro, puede venir otro y las cosas pueden no cambiar, pueden empeorar inclusive. (...) Necesitamos al frente del Ministerio de Salud una persona que tenga un nivel de liderazgo sobre este equipo que entienda que efectivamente sino sumamos toda la fuerza nacional para enfrentar la situación de salud no lo vamos a hacer”, aseveró.

“No es cuestión solo -desde mi punto de vista- decir que se vaya Condori, pues las cosas no se resuelven como pasa hace muchos años en el país”, añadió.

El último miércoles, la bancada de Fuerza Popular presentó una moción de censura contra el ministro Condori, cuya salida -por falta de idoneidad para el cargo- también es exigida por distintos gremios médicos.

SOBRE PRESUNTA MAFIA EN EL MINSA

Respecto a las declaraciones del doctor Condori Machado sobre una presunta mafia dentro del Minsa que estaría detrás de la exigencia de su salida del sector, Cevallos indicó que se debe precisar quiénes lo integrarían.

“Yo conversé con el ministro Condori justamente cuando hizo estas declaraciones, me dijo: ‘No, no me refiero a usted, me refiero a gestiones anteriores’. Y le digo: ‘lo que usted a dicho no es precisamente eso, usted tiene que precisar en todo caso si ha encontrado algo. Porque usted está, no solo de alguna manera involucrando no solo a ministros, sino a trabajadores, funcionarios, incluso a la Cancillería Peruana que ha llevado adelante todos estos procesos de manera indiscriminada”, detalló.

“Si usted tiene alguna denuncia de irregularidad, que a mí me parece muy bien si la encuentra, usted tiene que plantearla con toda claridad para que esto se esclarezca, se investigue, se sancione, pero no usar este tipo de denuncias para cubrir alguna desventaja que usted pueda tener en popularidad, o en relación con algunas instituciones médicas. Él me dijo que iba a precisar esto”, agregó.

¿VOLVERÍA A SER MINISTRO?

Consultado respecto a si volvería a ser ministro de Salud, en caso el presidente Pedro Castillo decidiera sacar a Hernán Condori por los diversos cuestionamientos en su contra, Cevallos adelantó que no aceptaría.

“No, la verdad que no está en mis planes volver. En este momento estoy gestionando una pasantía en el hospital del Niño, que es lo que yo hago, es pediatría, neonatología y estoy enfocado en eso en este momento”, puntualizó.

El actual ministro de Salud es cuestionado desde diversas instancias por su falta de idoneidad para ejercer el cargo, por haber promocionado productos sin respaldo científico, ejercer la obstetricia sin tener la especialidad, estar investigado por los presuntos delitos de cobros indebidos y negociación incompatible en Junín, entre otros.

