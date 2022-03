El exministro de Salud, Hernando Cevallos, se mostró sorprendido sobre la intención del actual titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernán Condori, de utilizar la lucha contra la corrupción para querer afirmar su gestión.

Esto en referencia sobre las declaraciones de Condori durante su interpelación en el Pleno del Congreso, donde indicó que revelaría el precio de las vacunas contra el coronavirus (COVID-19), rompiendo así la confidencialidad del contrato que se firmó durante el Gobierno de Francisco Sagasti. Así como su pedido para que la Contraloría General intervenga.

“Realmente lo que me sorprende a mi es que se quiera utilizar un tema tan sensible como es la lucha contra la corrupción para querer afirmar una gestión que, primero, recién empieza, pero que debería afirmarse en una propuesta de qué vamos a hacer con la salud en el país de manera seria, no es cuestión de decir: ‘yo soy un médico que ha ido buscando gestantes’. Creo que el país merece una propuesta mucho más elaborada, más de fondo, de qué vamos a hacer con la pandemia y cómo vamos realmente a mejorar nuestro alicaído sistema de salud, cuál es la propuesta sanitaria para el país”, precisó en diálogo a RPP Noticias.

Cevallos critica a Condori por intención de revelar precio de vacunas COVID-19 para “afirmar su gestión”

Hernando Cevallos aclaró que el precio de las vacunas contra la COVID-19 se ha venido manejado con mucha sensibilidad. “El Estado peruano tuvo que firmar estos contratos, no ha sido en mi época, ha sido hace casi dos años, pero tuvo que firmar estos contratos para poder tener acceso a las vacunas”.

“Yo me pongo en el papel de Sagasti. En ese momento había enorme preocupación del Estado peruano de lograr las vacunas. Desde mi punto de vista, se tuvo que aceptar las condicionantes de las empresas que vendían las vacunas en todo el mundo, el Perú no ha sido excepción. Este proceso ha sido supervisado por la Contraloría, si hubiera alguna duda que lo siga verificando la Contraloría”, añadió.

CMP TAMBIÉN SE PRONUNCIA

Por su parte lado, el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo, indicó que lo dicho por el ministro Condori respecto a revelar el costo de las vacunas provocaría que no lleguen más dosis al país, retrasando así la inoculación.

“Es grave lo que ayer ha dicho el ministro, ha dicho que va a romper prácticamente el contrato de vacunas, decir cuánto cuesta, cuando sabe que es una norma a nivel mundial, eso significa que no van a venir vacunas (...) Lo único que está haciendo el ministro es visitar los hospitales, echar la culpa a los médicos, la deficiencia de especialistas, de medicinas, inclusive haciendo teatros con el dolor, con ese niño que trajeron de Mala en helicóptero, con ambulancia, cargando un ministro a un enfermo y le está echando la culpa al Colegio Médico que hay fallecidos. Creo que es lamentable, miente, miente, miente y les echa la culpa a otros”, señaló.

En ese sentido, Urquizo aseveró que si Condori levanta el secreto de estos contratos de vacunas “va a ser responsable político de este Gobierno, así como los parlamentarios, de tener un ministro que no es competente porque ha mentido y sigue mintiendo”.

VIDEO RECOMENDADO

Ministerio de Salud señala que ciudadanos mayores de 18 años aún no cuenta con su tercera dosis, de esta manera, esperan llegar al 70% de vacunación objetiva. (Fuente: Latina TV) https://www.latina.pe/noticias