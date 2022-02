El nuevo ministro de Salud, Hernán Condori, quien entró en reemplazo de Hernando Cevallos, asumió la cartera en medio de cuestionamientos y tendrá la importante labor de seguir velando por la salud de los peruanos en todos los ámbitos, pero sobre todo deberá asegurar la vacunación contra el coronavirus e implementar medidas para afrontar la tercera ola del COVID-19.

No solamente será responsable de garantizar que la inoculación a los menores de 5 a 11 años continúe, sino también que se cierren las brechas de no vacunados en diversos grupos etarios.

Asimismo, tiene la obligación de velar por la salud de las personas que trabajan en las playas del litoral afectadas por el derrame de petróleo en Ventanilla el pasado 15 de enero. Cabe mencionar que, a la fecha, dos ciudadanos están hospitalizados por intoxicación aguda tras el contacto directo con este hidrocarburo.

TERCERA OLA

Respecto a la tercera ola del COVID-19, Condori deberá evaluar si el Perú seguirá dividido entre niveles de alerta de acorde al avance de la pandemia en cada región. Por ejemplo, actualmente Lima Metropolitana y el Callao, entre otras provincias, están en el nivel “Alto”, por lo que el aforo en diversos establecimientos es mayor a las regiones que están en “extremo”.

Asimismo, tendrá que debatir en el Consejo de Ministros si a nivel nacional las regiones continuarán sin toque de queda, medida que se levantó por primera vez el 31 de enero de este año, desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.

Así como informar si seguirá siendo obligatorio que las personas mayores de 18 años presenten su carné de vacunación que acredite ambas dosis contra el COVID-19 para ingresar a espacios públicos cerrados. Y si reducirá el grupo de edad de ciudadanos que deben tener sus tres vacunas para entrar a centros comerciales, bancos, entre otros. Actualmente, solo los mayores de 40 años están obligados a tener la dosis de refuerzo.

Estas son algunas de las medidas que el titular del Minsa deberá estar evaluando constantemente a fin de reducir los contagios y decesos a causa del coronavirus. Tendrá la labor de determinar si continuará con ellas, levantará algunas o dictará nuevas disposiciones.

VACUNACIÓN COVID-19

En cuanto al avance de la vacunación a nivel nacional, Hernán Condori tiene la responsabilidad de asegurar que la vacunación a niños y niñas de 5 a 11 años continúe a fin de garantizar un retorno seguro a clases presenciales en marzo próximo. Aunque todavía no se ha determinado si será obligatorio que los escolares tengan ambas dosis contra el COVID-19 para ir al colegio, su protección es necesaria para evitar contagios.

Según informó semanas atrás el ministro de Educación, Rosendo Serna, los menores que no hayan sido inoculados hasta el 28 de marzo recibirán su primera o segunda dosis en sus aulas. La misma medida se aplicará con los docentes que aún no han sido inoculados o no han completado su proceso de vacunación.

Condori también deberá seguir implementando estrategias en el sector Salud para ayudar a cerrar las brechas de vacunados en diversos grupos etarios como seguir con la inoculación casa por casa, los vacunafest, entre otros.

De acuerdo al Minsa, hasta el 7 de febrero, la cobertura de personas con una dosis es de 80.11%, la de dos dosis es de 71.11% y la de tres dosis es de 25.7%.

DERRAME DE PETRÓLEO

Por último, el nuevo titular del Minsa debe verificar que las acciones a favor de la población afectada por el derrame de petróleo ocurrido el pasado 15 de enero cuando un buque descargaba el hidrocarburo en la refinería La Pampilla de la empresa Repsol, a 4 kilómetros del distrito de Ventanilla, continúen.

Recordemos que tras el desastre ecológico se instalaron dos Puestos Médicos de Atención (PMA), que brindan atenciones médicas, también se movilizaron 133 recursos humanos, entre brigadistas de intervención inicial, equipo técnico, profesionales de la salud, agentes comunitarios y trabajadores sociales.

De acuerdo a Jorge Escobar, director de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd), hasta el momento dos personas se encuentran hospitalizadas por intoxicación aguda tras el contacto directo con este hidrocarburo.

MINISTRO HERNÁN CONDORI ES CUESTIONADO

Tras asumir la cartera de Salud, Hernán Condori ha recibido una serie de críticas y muchas entidades como el Colegio Médico del Perú (CMP), la Facultad de Medicina de San Marcos, la Asociación Peruana de Facultades de Medicina (Aspefam), entre otros, han pedido su renuncia y destitución del cargo.

Se conoció que Condori Machado es investigado por la fiscalía anticorrupción de La Merced por los presuntos delitos de cobro indebido y negociación incompatible en agravio al Estado, en específico de la Red de Salud de Chanchamayo.

Además, es protagonista de videos en la que hace referencia al consumo de ivermectina y la azitromicina cuando brinda recomendaciones para prevenir contagios del COVID-19. También aparece cuando promociona el agua arracimada a la que le atribuye propiedades beneficiosas para la salud, y sin tener evidencia científica, entre otros.

De acuerdo al CMP, Condori no tiene especialidad, pese a ello prestó servicios en un consultorio médico privado obstétrico, motivo por el cual se le ha iniciado una investigación. Además, lo denunciaron por promocionar un método de detección del cáncer en 1 minuto

