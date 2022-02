El ministro de Salud, Hernán Condori, afirmó este viernes que si existe una receta en la que haya recomendado ingerir el agua arracimada, producto cuya eficacia en la salud no está demostrada, presentará su cargo de renuncia al sector. Aseguró que continuará liderando esta cartera debido a que ha sido invitado por el presidente Castillo para asumir esta función.

Desde el Campo de Marte, en conferencia de prensa, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) reiteró que no ha promocionado el consumo de este producto a pesar de que existe un video donde explica sus propiedades.

“Con este tema del agua estamos todos los días. Yo les propongo a colegas médicos y periodistas vayan a Chanchamayo, al hermoso valle del Perené y sáquenme una receta de esa agua, búsquenme un paciente al que le haya dado esa agua. No señores. Me sacan uno y me voy. Estamos haciendo un mundo . Hay tantos problemas en el sector salud y por los cuales hay que trabajar, pero ustedes me sacan una receta que yo haga hecho de esa agua o que le haya dado a un paciente”, indicó Condori Machado.

“[Sobre el agua arracimada] Hay que googlear. Repito eso ha sido para un tema personal en ningún momento lo he colgado en mi Facebook. Repito sáqueme una receta, busquen un paciente allá. Sáquenme uno y me voy, y renuncio al cargo . Estoy haciendo un mundo haciendo tantos problemas de salud en el país”, insistió.

Condori pidió que “lo dejen trabajar” y que recién tiene cuatro días frente al Minsa. Al ser consultado sobre los cuestionamientos de diversos grupos médicos y la renuncia irrevocable del Equipo Consultivo de Alto Nivel (ECAN), dijo que existe varios profesionales que pueden trabajar durante su gestión para asumir esos puestos.

“ Creo que el Perú tiene un montón de profesionales preparados y capacitados para ocupar también esos cargos. Soy médico general, y porque vengo de provincia ¿no puedo ocupar mi cargo como ministro de salud.? Tengo cuatro días, y no me dejan trabajar. Déjenme trabajar y van a ver los frutos. Hechos y no palabras. Por qué tendría que renunciar si no estoy haciendo nada malo ”, remarcó.