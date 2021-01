Yahaira Plasencia siempre roba suspiros constantemente por sus ‘infartantes’ fotos en bikini, pero su hermana Silvana no se queda atrás. Tras someterse a una liposucción para lucir una cintura más pequeña, Silvana Plasencia sorprendió a propios y extraños al posar en bikini por primera vez desde su operación.

En sus historias de Instagram, la hermana menor de Yahaira Plasencia compartió imágenes donde aparece posando en una piscina mientras luce un bikini de color negro.

Recientemente, Silvana Plasencia aclaró que no se operó para verse más delgada, sino para tener la cintura más angosta.

“Hay algunos que me dicen: ‘Silvana te has hecho la operación y solo has bajado un poco’... Quiero comentarles que la lipo es más que todo para formar y para bajar algunos kilitos como ha pasado conmigo”, contó la hermana de la salsera.

En ese sentido, Silvana Plasencia aclaró que su cuerpo es grueso y así se quedará: “Si yo quisiera tener otro tipo de cuerpo me hubiera hecho la manga u otro tipo de operaciones. Yo solo quería formarme, mi contextura es así, mi contextura es gruesa y me gusta, me siento súper bien. Para flaca, mi hermana, yo estoy genial”.