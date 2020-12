César Cárcamo, miembro del grupo Prospectiva - que asesora al Ejecutivo en el combate contra el COVID-19-, indicó el miércoles que recomendó al Gobierno no reabrir cines, casinos y gimnasios porque esto podría incrementar los casos de coronavirus en el país.

En diálogo con RPP, sostuvo que el grupo Prospectiva tiene la misión de monitorear constantemente el incremento de casos. En ese sentido, instó al Ejecutivo que se reabra los lugares abiertos como las playas, pero no los casinos, cines y gimnasios.

“Vigilamos diariamente la evolución no solo de casos positivos o mortalidad, también damos recomendaciones. Si el problema se vuelve importante, nosotros recomendamos que se vuelva a cerrar las actividades, el problema es que estamos haciendo lo contrario, estamos reabriendo, estamos haciendo los planes para reabrir cines, gimnasios, abrir el aforo de los centros comerciales y es contraproducente”, declaró Cárcamo.

“Hemos recomendado no reabrir cines, casinos y gimnasios”, aseguró César Cárcamo

Cárcamos comentó que recomendó al Gobierno que se reabran los espacios abiertos como las playas. Sin embargo, considero que las “razones de salud pública se contraponen con las razones económicas” y al final el Gobierno es el que decide.

“Sí, (el Gobierno está haciendo lo contrario) durante la primera ola, en lo peor de la primera ola hemos recomendado que no se reabra la economía; sin embargo, se han considerado otros factores como económicos y por eso se ha hecho la reapertura, cuando peor estábamos. Entonces, digamos, las razones de salud pública para mantener el cierre se contraponen a las razones económicas, y el Gobierno decide lo que es prioritario… Nuestra posición es que se abra espacios abiertos como playas y no reabrir los espacios cerrados, no templos, casinos y cines”, agregó.

Incremento de camas UCI

Por otro lado, detalló que en estos momentos se reporta un pequeño incremento de hospitalizados en el área de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en diversos nosocomios del país por coronavirus, pero que esto no se debe a las manifestaciones realizadas en noviembre.

“Hay un pequeño incremento en UCI, pero no creo que corresponda a las manifestaciones porque la población que que acudió fueron jóvenes, principalmente, y los hospitalizados son adultos mayores… Se conoce que estas actividades (manifestaciones) al aire libre no tienen ese efecto importante, pero hay otras actividades que se están dando en estos días que sí podrían tener un efecto importante como las aglomeraciones en Mesa Redonda y centro comerciales”, declaró.

Cárcamo aseguró que sí existe un incremento de casos de pacientes en UCI, pero precisó que “no es que esté llegando un gran número de personas”, sino que las “camas nunca se llegaron a desocupar” debido a que aún hay pacientes de la primera ola que siguen internados.