Éxito total. El show de ‘Hablando Huevadas’ es un boom cada fin de semana, Jorge Luna y Ricardo Mendoza llaman a ciertos personajes cada día para darle la cuota de humor a su espectáculo. Esta vez fue el turno de Sheyla Rojas quien hizo ganar 3000 soles a un ciudadano venezolano que estaba participando del programa.

“Qué milagro! ¡Qué sorpresa! La llamada ganadora”, dijo Sheyla Rojas ante el llamado de ambos comediantes. Fue ahí donde Luna y Mendoza le hicieron el pedido a ‘Shey Shey’ para que despida el programa y de paso diga su famosa frase ‘que me deje coja sino next’.

“Tenemos a un amigo venezolano que se va a llevar dinero gracias a ti. Lo único que tienes que decir es ‘Hasta aquí llegó Hablando Huevadas y el que no ve Hablando Huevadas que me deje coja sino, next”. Si lo dices se acaba el programa y se lleva el dinero el amigo”, dijo Jorge Luna.

A lo que Sheyla Rojas no se hizo problemas y se mandó con todo: “Hasta aquí llegó Hablando Huevadas y el que no ve hablando Huevadas que me deje coja sino, next’”, dijo la ex chica reality he hizo ‘matar’ de risa a todo el público presente.

