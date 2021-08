¡Esto es guerra! No estamos hablando del programa, sino del enfrentamiento entre el modelo e influencer Guty Carrera y la empresaria Alejandra Baigorria, quienes luego de jurarse amor y ser la pareja de moda en la farándula peruana, terminaron envueltos en denuncias penales y civiles. El primer golpe lo dio la rubia contra el “Potro”, quien logró esquivarlo y ahora contraataca con una cuantiosa denuncia y espera ganarla para al fin tocar la campana triunfadora. ¿Sabes cuántos millones le pide Guty a Baigorria? ¿Por qué la denunció? Entérate en esta nota todo sobre el polémico caso de los chicos reality.

¿POR QUÉ ALEJANDRÁ BAIGORRIA DENUNCIÓ A GUTY CARRERA?

La integrante de “Esto Es Guerra” denunció en 2016 a Guty Carrera por presunta violencia psicológica y anunció que iría hasta las últimas consecuencias. Emitió una grabación en la que la entonces pareja mantiene una violenta discusión y apareció en programas de televisión para contar su tormentosa relación.

La justicia dictó medidas de protección en favor de Baigorria, mientras se desarrollaba el proceso. En 2016, el Poder Judicial dictó que Guty Carrera se mantenga alejado de su expareja, por lo que no podía acercarse a la vivienda de la empresaria ni mantener comunicación con ella. Tampoco podía referirse a ella en cualquier medio de comunicación.

El Poder Judicial, sin embargo, pese a las apelaciones, no le dio la razón a la integrante de los “Guerreros” y decidió archivar la denuncia en 2019.

Cuando todo era felicidad entre Alejandra Baigorria y Guty Carrera. (Foto: Gec)

¿POR QUÉ DEMANDÓ GUTY CARRERA A ALEJANDRA BAIGORRIA?

Guty Carrera, de 30 años, luego de que el Poder Judicial decidiera archivar la denuncia de Alejandra Baigorria en su contra, decidió contraatacar. La primera semana se agosto 2021, la justicia peruana, decidió admitir la demanda por daños y perjuicios que entabló a la participante de “Esto es Guerra”.

“Yo me pregunto si nunca tuvieron pruebas de lo que tanto decían públicamente, ¿por qué lo hicieron?, acaso buscaban perjudicarme. Cuatro años después alguien puede dudar cómo se me perjudicó. Perjudicaron mi imagen, mi carrera, mi entorno y mi familia”, indicó el modelo en un video que publicó el 9 de agosto de 2021, a través de su cuenta de Instagram.

“Me despidieron de mi trabajo. Me cerraron todas las puertas y soy inocente. ¿Por qué grabo este video? Para decir la verdad, no mi verdad, sino la única verdad”, finalizó el hijo de Edith Tapia, quien nació en Ecuador y hoy radica en México.

Luego de haber publicado su video, Carrera advirtió que cualquier tipo de insulto, afirmación o calificativo en sus redes sociales contra él, le servirá para probar y comprobar parte de la afectación pública.

¿CUÁNTO DINERO LE PIDE GUTY CARRERA A ALEJANDRA BAIGORRIA?

El ´Chico reality’ Guty Carrera Guty le está exigiendo Baigorria 529 mil 381 dólares, equivalente a 2 millones 117 mil 524 soles, como indemnización por haber dañado su imagen y reputación.

Magaly Medina, en su programa del 10 de agosto, detalló que de los “529,381 mil dólares que pide ´El Potro’ por concepto de indemnización, 11 mil 181 dólares son por daño emergente; 268 mil 200 dólares, por lucro cesante, y 250 mil por daño moral.

De acuerdo con lo que sostuvo Carrera, esta denuncia perjudicó su carrera y tuvo que invertir en los honorarios de su abogado y su defensa legal.

“Después de tres años de investigación, se determinó primero que no hubo pruebas sobre la supuesta violencia psicológica porque para la física nunca se adjuntó prueba alguna. Dos fiscales mujeres determinaron en dos instancias distintas, porque la señorita Baigorria apeló, que no hubo violencia psicológica y que no había pruebas suficientes”, añadió.

¿CÓMO AFECTÓ LA DEMANDA DE BAIGORRIA A GUTY CARRERA?

En la edición de este 10 de agosto, del programa “Amor y Fuego, de Rodrigo González y Gigi Mitre, se presentó el Daniel Raa, abogado del modelo, quien dio detalles de la demanda.

“No lo volvieron a contratar durante tantos años, y se quedó con el estigma en la opinión pública, aparentemente, de un supuesto maltratador, cosa que nunca lo fue o nunca se demostró. ProTv y empresas de publicidad de artículos deportivos o de modelaje señalaban expresamente que dejaban de contratarlo por esta situación”, indicó para las cámaras de Amor y fuego.

¿QUÉ DICE EL DOCUMENTO JUDICIAL SOBRE LA DEMANDA DE GUTY A BAIGORRIA?

Daniel Raa, el abogado de Carrera mostró el documento judicial que indica: “Habiéndose realizado la audiencia de conciliación e incentivado a las partes a buscar soluciones satisfactorias para ambas, lamentablemente no adoptaron acuerdo alguno, por lo que da por finalizada la audiencia del procedimiento de conciliación”.

“Se resuelve admitir la demanda interpuesta por José Leopoldo Carrera Tapia contra María Alejandra Baigorria Alcalá sobre indemnización por daños y perjuicios, confiriéndose traslado a la parte demandada por el plazo de 30 días”, se lee en el texto mostrado por el letrado en el programa “Amor y Fuego”.