Guty Carrera volvió a Perú para participar, por segunda vez, de “El valor de la verdad”. A través de sus redes sociales, el conductor Beto Ortiz compartió un nuevo adelanto del programa donde se ve al modelo llorando.

En este nuevo avance se ve a Carrera en el temido sillón, revelando detalles poco conocidos de su relación con Alejandra Baigorria, quien en 2016 lo denunció por violencia psicológica.

Algunas de las preguntas que le formulan a Guty Carrera son: “¿Conoces secretos de la familia de Alejandra que podría perjudicarla públicamente? y ¿Crees que Alejandra te grabó para hacerte daño?”

“Yo no le podría hacer daño a ninguna familia porque no soy así. No tengo esa crianza… Son audios patéticos, son audios en donde no soy yo, yo no soy esa persona… Yo estaba en la cima y me empujaron de un edificio y caí. Cuando estaba en el suelo, la gente me empezó a golpear”, respondió.

“Que sigan hablando, que sigan destruyendo a mi familia, que me sigan destruyendo a mí, no me permitían defender, me pusieron una mordaza”, añadió.

Cabe señalar que en el primer adelanto del programa, Beto Ortiz anunció que Guty “tuvo que permanecer en silencio tres años y medio por orden del juez tras la denuncia por violencia psicológica que le puso Alejandra Baigorria”.

“Pero esta semana, Guty Carrera fue declarado inocente y regresó de México por solo un día para contarlo todo en ‘El valor de la verdad’”, agregó en su publicación.