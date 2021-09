Los vecinos de Ate Vitarte, en especial de la zona de Mayorazgo, están hartos por los constantes robos que se perpetran con frecuencia en esa zona. Insatisfechos por la poca o tardía respuesta de las autoridades, recurrieron a la prensa y hasta ese lugar llegó el periodista Gunter Rave, quien tuvo una ácida charla con el comisario PNP de Salamanca.

El reportero de América TV entrevistó a varios habitantes de ese sector quienes manifestaron que las cámaras de seguridad instaladas en esa zona no funcionan y la caseta del Serenazgo está inoperativa. Los robos a los transeúntes, en los negocios y el hurto de autopartes son el pan de cada día, denunciaron. En ese mismo lugar estaba el mayor PNP Cortez, comisario de Salamanca.

Fue entonces que Gunter Rave se acercó ante la autoridad y lo increpó por no brindar auxilio a los desesperados vecinos que son víctimas de constantes asaltos. El agente policial alegó que dicha zona corresponde a la jurisdicción de Vitarte, cuya comisaría está a unos 5 kilómetros. “Entonces, si me roban y yo grito ‘policía’ ¿usted no me atiende?”, perdió la paciencia el periodista.

“Salamanca tiene un aproximado de 105 mil habitantes y tenemos 8 patrulleros. O sea, un patrullero para 11 mil o 12 mil habitantes”, se excusó el comisario“. “Es poquísimo”, insistió Rave. “Trabajamos con lo que tenemos”, se lamentó el mayor Cortez.

Gunter Rave Increpa A Comisario Pnp Por Robos