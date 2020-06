El director Guillermo del Toro expresó este jueves en redes sociales su rechazo por el fallecimiento del joven Giovanni López tras ser arrestado violentamente por policías mexicanos por no usar mascarillas, y exigió justicia.

“A más de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido -la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud publica”, escribió el director en su cuenta de Twitter.

El suceso tuvo lugar el pasado 4 de mayo en Ixtlahuacán de los Membrillos, en el occidental estado de Guadalajara, pero las redes sociales se inundaron en las últimas horas de mensajes condenando los hechos con la etiqueta #JusticiaParaGiovanni, emulando la protesta en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, asfixiado por policías.

En la publicación, al doblemente ganador del Oscar hizo un llamado a la Fiscalía del Estado de Jalisco, al gobernador Enrique Alfaro, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Fiscalía General de la República para mostrar su descontento ante la situación.

El caso del joven que fue encontrado muerto tras ser arrestado violentamente por al menos 10 policías municipales en el estado mexicano de Jalisco supuestamente por no llevar cubrebocas, de uso obligatorio por la pandemia, ha levantado este jueves indignación en todo el país.

Sin embargo, como es común, ha sido Del Toro una de las personalidades mexicanas más interesadas en difundir la historia del López, un albañil de 31 años, al llenar su perfil de Twitter de denuncias, videos en el que se muestra el arresto del joven.

Aunque las autoridades no respondieron directamente en la publicación del cineasta, el gobernador se limitó a publicar en su cuenta un mensaje en el que aseguraba que estaban tomando cartas en el asunto.

“Los hechos ocurridos hace un mes, en Ixtlahuacán de los Membrillos, se están investigando a fondo por la Fiscalía de Jalisco. Si los policías municipales son culpables de cometer un exceso en el uso de la fuerza, serán castigados con todo el peso de la ley”, se lee desde la cuenta de Alfaro, gobernador del estado del que del Toro es originario.

No es la primera vez que el director de películas como "La forma del agua" y "El laberinto del fauno" se posiciona a favor de una causa social y da su contundente opinión sobre algún hecho que considera injusto.

Por ejemplo, Del Toro ha hablado en numerosas ocasiones sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 pidiendo respuestas al Gobierno y ha compartido el hartazgo de muchos de sus compatriotas hacia la violencia en el país Latinoamericano.

Las redes sociales se inundaron en las últimas horas de mensajes condenando los hechos.

La Fiscalía de la entidad se pronunció este miércoles por la noche acerca del caso y señaló que la detención no fue motivada por el uso de cubrebocas sino porque López “se puso violento” y los policías tuvieron que llevarlo a la comisaría.

@FiscaliaJal @EnriqueAlfaroR @CNDH @FGRMexico A mas de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido- la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud publica. https://t.co/0OscxjSBtt — Guillermo del Toro (@RealGDT) June 4, 2020

VIDEO RECOMENDADO

Productora de Televisa da detalles de “Guerreros 2020”

Productora de Televisa da detalles de "Guerreros 2020"