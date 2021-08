El canta y actor venezolano, Guillermo Dávila, confesó que tuvo una reunión con su hijo, Vasco Madueño. El jurado de ‘La Voz Perú' no quiso dar muchos detalles, sin embargo, afirmó que buscan tener una relación exacta, limpia, pulcra, decente y respetuosa.

“Es un tema del que he preferido no hablar con la prensa, yo aprendí con el tiempo a guardar silencio y a tratar de mantener mis principios. Entonces cuando me hablan acerca de Vasco yo tengo todo este tiempo tratando de no mencionarlo porque pertenece al ámbito de mi vida privada y si yo genero cualquier comentario lo van a tergiversar o a poner del tamaño del que las personas crean”, dijo para El Trome.

“Lo único que puedo decirte con respecto a lo de Vasco es que nosotros nos estamos reuniendo, estamos hablando. Buscamos tener una relación exacta, limpia, pulcra, decente y respetuosa. Lo que sí puedo sugerir es que nos merecemos un poco de respeto y no solo del público sobre el hecho de manejar situaciones de las vidas privadas, y si por equivocación se llegó a hacer público hay que enmendarlo”, agregó.

