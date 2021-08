El Presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, pidió que no se le juzgue sin haberlo conocido, además, confirmó que lo quieren descuartizar y si tiene que pagar ese precio para que sus hermanos tengan otras oportunidades lo pueden hacer.

“Jamás hay que juzgar a nadie sin conocer, el día que me conozcas y hables conmigo estaremos juntos en la causa de nuestro pueblo”, escribió Bellido en su cuenta oficial de Facebook.

“Gracias al ex rector de mi querida UNSAAC Dr. Victor Raúl Aguilar Callo y todos los docentes, administrativos y estudiantes por su solidaridad, no tengo ningún delito, pero me quieren descuartizar como lo hicieron con Túpac Amaru y si tengo que pagar ese precio para que mis hermanos en adelante tengan la oportunidad de ser Ministros, Congresistas y Presidentes de la República no tengo ningún problema pueden tomar mi vida; pero yo jamás retrocederé”, finalizó.

LO MÁS LEÍDO