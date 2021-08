La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, acusó al Presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, de haberla agredido verbalmente mientras se instalaba la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.

En el programa “Ampliación de Noticias”, Chirinos contó que, solicitó la oficina parlamentaria donde trabajó su padre Enrique Chirinos, ya que le tenía mucho cariño, sin embargo, la respuesta por parte de Bellido no fue la que esperaba.

“Por favor quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor ayúdenme. Y Bellido me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’, y yo le dije ¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda y me dijo: ‘entonces ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente”, expresó Patricia Chirinos.

“Nadie dijo nada, yo fui la única que me defendí y por supuesto que sé hacerlo y muy bien”, agregó la tercera vicepresidenta.

LO MÁS LEÍDO