El congresista de Perú Libre, Guido Bellido, extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), volvió a usar sus redes sociales para enfilar sus baterías contra el presidente de la República, Pedro Castillo, a quien calificó como un “sindicalista básico”.

El mensaje que Guido Bellido compartió en Twitter está acompañado por una imagen que lleva por título “Asamblea plurinacional constituyente de todas las sangres del Perú”. El ex primer ministro aseguró que Pedro Castillo no conduce un gobierno de izquierda socialista.

“El hermano presidente Pedro Castillo no es de izquierda. Tengo la convicción plena de afirmar que su práctica y como procesa las ideas no corresponde a una formación política de izquierda, sino a un nivel sindicalista básico, por tanto no lleva un gobierno de izquierda socialista”, escribió el popular ‘Puka’.

El hermano presidente Pedro Castillo no es de izquierda.

Tengo la convicción plena de afirmar que su práctica y como procesa las ideas no corresponde a una formación política de izquierda, sino a un nivel sindicalista básico, por tanto no lleva un gobierno de izquierda socialista pic.twitter.com/L80MP7tVRB — Guido Bellido Ugarte (@GuidoPuka) November 5, 2021

De rodillas jamás

En una reciente entrevista, Guido Bellido afirmó que desde que dejó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no tiene comunicación alguna con el Primer Mandatario y que no tiene motivación ni urgencia para contactarse con Pedro Castillo.

“Nosotros desde que hemos dejado la PCM no tenemos comunicación alguna y si en algún momento el presidente requiere se comunicará con nosotros, pero nosotros no tenemos motivación ni urgencia de tomar contacto con el presidente”, manifestó. “Nosotros no vamos a ponernos de rodillas a un presidente”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente de Perú, Pedro Castillo, cumple este viernes 100 días en el poder. (Fuente: Latina TV)