Antes de recibir el voto de confianza por parte del Congreso, el Presidente del Consejo de Ministros del Perú, Guido Bellido, aclaró que no van a sostener ningún programa que responda a otras realidades fuera de nuestro país y que no hay ninguna persona vinculada con el terrorismo.

“El partido Perú Libre, el presidente Pedro Castillo Terrones, quien habla (Guido Bellido) y los ministros no tenemos sentencia por terrorismo. Nosotros no hemos planteado ningún programa comunista, no vamos a sostener ningún programa que responda a otras realidades fuera de nuestro país [...] No podemos avanzar con aquellos que no tienen la menor intención de pensar en el país, sino en algunos hechos de la historia en la que han sido parte”, expresó Bellido.

“Si nosotros somos peruanos y peruanas, debemos estar unidos, debemos trabajar juntos para todos los peruanos, no tenemos que crearnos fantasmas, aquí no hay ni una sola persona que este vinculada de algún tipo con el terrorismo. El decir aquí esto solo tendría un propósito y yo les ruego a nombre de millones de hermanos que nos escuchan que no sigamos porque sería lamentable detener cinco años de Gobierno”, agregó.

