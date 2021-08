Guido Bellido tuvo una entrevista en Canal N el último domingo, el periodista Enrique Castillo fue el encargado de entrevistar al Premier y fue ahí donde Castillo le pidió una entrevista con Vladimir Cerrón a Bellido en plena transmisión en vivo.

(Video: Canal N)

Dicho pedido causó incomodidad en Guido Bellido quien aseguró que el periodista el faltó el respeto al hacerle tremendo pedido, por ello, le dejó una advertencia: “Que sea la última vez que me da órdenes de este tipo”, dijo Bellido ante la negatividad de Castillo al decir que no fue una orden sino un pedido.

“En primer lugar yo no soy mensajero de nadie, eso es una falta de respeto. Usted me ha llamado acá para darme mensajes y qué es lo que tengo que hacer y eso es una falta de respeto lo que usted tiene que hacer es, así como me llamó a mí, búsquelo al presidente, búsquelo al doctor Cerrón. Invítelo. Que sea la última vez que usted me da órdenes de ese tipo”, respondió Bellido.

