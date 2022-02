La Directora General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, María Antonia Masana, informó que los connacionales e Ucrania que no cuenten con documentos peruanos de identidad recibirán un salvoconducto que les permitirá movilizarse hasta la frontera con Polonia y recibir el apoyo de la Cancillería Peruana tras el ataque ordenado este jueves por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, contra el citado país.

“Nos han llamado algunos parientes de peruanos que viven en Ucrania preocupados en el sentido que al estar muchos años en Ucrania no cuentan con documentos peruanos. Entonces, hay unos casos que deben tener en cuenta. Todo ciudadano peruano que esté en Ucrania y no tiene documento vamos a darles el salvoconducto para poder salir de Ucrania ”, indicó en diálogo con Canal N.

“Los que no tengan DNI no se preocupen, nos dan el numero del DNI que identifica la identidad de la persona y se les va a dar [el salvoconducto]. No se preocupen. También, hay otros casos que nos han consultado sobre los hijos menores de edad de peruanos que no han sido inscritos en los registros del Perú y que necesitan salir con documentos peruanos. Ahí, lo único que necesitan es el acta de nacimiento ucraniana en donde figure el nombre de la madre o padre peruano y con eso nosotros les vamos a dar el salvoconducto ” explicó la representante diplomática.

Masana García comentó que a la fecha son 196 peruanos inscritos para salir hasta la frontera con Polonia. No obstante, vale precisar que una última información del vocero consulado honorario peruano en Ucrania, Juan Olivas a Exitosa, es que se trata de 291 compatriotas apuntados. Esta cifra puede variar con el transcurrir de las horas.

“Nuestro consulado va a asumir los costos de transporte, alimentación y alojamiento hasta la frontera en donde estarán esperando a nuestros funcionarios de la Embajada de Perú en Polonia. Vamos a llevarlos a un lugar seguro que es lo que nos preocupa en este momento, pero curiosamente no hemos percibido todavía el deseo de alguna persona de salir de Ucrania, pero nosotros estamos prestos a sacarlos ”, señaló.

¿Qué pasa con compatriotas que desean volver al Perú?

La titular de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares afirmó que están en continua coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Perú en Polonia.

Al ser consultada respecto a qué pasará con los connacionales que lleguen a Polonia y decidan retornar el Perú, respondió: “Ahí va a depender de cada persona. Nosotros no podemos obligarlos a retornar el Perú ”.

“De ahí tenemos que coordinarlo con los connacionales porque en algunos eventos que hemos tenido similares, las personas salen del lugar de peligro, pero dicen ‘no quiero ir al Perú' o ‘quiero quedarme cerca de casa’. El tema de repatriarlos está sujeto al deseo de cada connacional”, remarcó.

Números de ayuda a peruanos

Nuestros compatriotas pueden contactarse a través de los siguientes medios:

Cel. Emerg.: (+48) 601 083 987 - Consejero Luis Gonzalo Cieza, jefe Sección Consular en Varsovia.

Teléfono Consulado Honorario en Kiev: (+38) 050 332 2765 (WhatsApp) - Igor Balenko Cónsul Honorario.

Dirección de Asistencia y Protección Nacional de la Cancillería de Perú: (01) 204-3279.

Correos Electrónicos: Varsovia: consulado@perupol.pl Kiev: peru@ln.ua