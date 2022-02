Un grupo de ciudadanos ucranianos residentes en Perú realizaron una protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en rechazo a la masiva ofensiva militar por parte de la Federación de Rusia. Los manifestantes llegaron hasta la sede diplomática situada en la cuadra 17 de la Av. Encalada, en Santiago de Surco, para pedir al gobierno de Joe Biden apoyar a Ucrania.

Ellos llegaron con pancartas en las que se podían leer mensajes como: “They can’t make it alone” (Ellos no pueden hacerlo solos), “Stop war. Help Ukraine” (Para la guerra. Ayuda a Ucrania) y “This is ‘peace’ by Rusia” (Esta es la “paz” por Rusia).

Selina, una ciudadana ucraniana contó a Canal N que vive en Perú desde hace diez años y se muestras afectada por la situación de sus compatriotas. Informó que hoy también acudirán nuevamente a la Embajada de Rusia en San Isidro.

“Estoy aquí desde el 2021. Tengo dos hijos a quienes he dejado en la casa. Estoy trabajando virtualmente ayudando a la gente con traducciones”, señaló.

“ Estamos acá en la embajada para darles un mensaje [a Estados Unidos], para que nos ayude a parar esta guerra que es muy injusta, para que ayude a parar a Putin. No estamos diciendo quién es el culpable o no. Ya no queremos que muera la gente inocente. Tenemos familia allá y nos duele mucho lo que está pasando. Esto tiene que parar”, agregó.

Por su parte, otro ciudadano ucraniano se mostró contra la guerra. “Los ucranianos están pasando por un momento triste. La gente ucraniana está sufriendo y necesitamos ayuda de otro países. Todos estamos contra Putin y su ejército. Queremos ayuda de Estados Unidos”, señaló.

El ministro ucraniano de Salud informó este sábado de 198 civiles muertos, entre ellos tres niños, y un millar de heridos desde el inicio de la invasión rusa el jueves.

“Desgraciadamente, según datos operativos, 198 personas murieron a manos de los invasores, entre ellos tres niños, y 1.115 resultaron heridos, de los cuales 33 niños”, indicó el ministro Viktor Liashko en Facebook.

