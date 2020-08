A través de su Facebook e Instagram, el Grupo 5 escribió el siguiente mensaje: “Vendemos nuestro bus de un piso, marca Volvo y carrocería Modasa. En perfectas condiciones. Interesados comunicarse con los números telefónicos y correo electrónico que aparecen en la foto”.

De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar pues muchos empezaron a comentar en el muro de la orquesta de cumbia que esta decisión se debe a la crisis por la pandemia del coronavirus.

“Una decisión que toma la orquesta, y me intuición me dice que lo hacen por mantener con todos sus beneficios a cada de sus integrantes. Es cierto que durante año no han viajado ni viajarán, y han sacado sus números y les conviene vender ese activo. Ya más adelante, podrán comprar un nuevo bus, realmente este grupo si que vale oro. Los admiro, porque a pesar de ser el grupo de cumbia top, piensa primero en su equipo y hace lo que sea por mantenerlos”, escribió una usuaria quien tuvo muchas reacciones a estas palabras.

Sin embargo, se sabe que este bus ya no era usado por el Grupo 5, pues en el 2019 presentaron su nuevo transporte de dos pisos.

Cabe recordar que el primer bus de Grupo 5 terminó cenizas luego de que se incendiara en plena carretera.

