El cantante de cumbia y líder de Grupo 5, Christian Yaipén, no pudo evitar la emoción en pleno programa El Reventonazo de la Chola.

Christian Yaipén fue el invitado estelar de la Chola Chabuca quien lo sorprendió al otorgarle el premio como Mejor Cantante de Cumbia del 2020.

“Estoy muy feliz por este reconocimiento. Este año ha sido muy duro. Luchando desde casa, grabando nuevas canciones encerrado. Llamando a todos mis amigos, a todos los que me han ayudado este año para que Grupo 5 siga vigente”, expresó.

El artista no pudo evitar el llanto al recordar lo duro que ha sido este 2020 para todos y en especial para el rubro al que él pertenece. También le embargó la nostalgia al relatar cómo tuvieron que salir adelante cuando su papá Elmer Yaipén murió y cómo su también fallecida abuelita Ethel lo atendía cuando su mamá salía a trabajar junto a sus hermanos.

“Mi mama Ethel me adoraba, me enseñó la tabla de multiplicar con látigo, pero nunca lo utilizó. Mi mamá se iba con mis hermanos. Mi papá falleció cuando era muy chiquito, mi mamita María Elena tenía un restaurante y mi abuela se quedaba conmigo en mi casa, son los mejores recuerdos”, relató.

En esta íntima entrevista, Christian Yaipén también contó lo mal que la pasaba en Estados Unidos pues extrañaba mucho a su mamá y a sus hermanos.

“Mi madre ha sido siempre mi compañera. Recuerdo cuando me fui a estudiar, yo lloraba a diario porque los extrañaba tanto, pero yo fui con una meta siempre quise regresar a mi Grupo 5, y al decir Grupo 5, hablo de toda mi hermosa familia que ves ahí (en la pantalla)”, dijo Christian Yaipén con la voz quebrada.

“Somos muy bendecidos, me has hecho llorar desde que he entrado y desde que he regresado de Berklee”, finalizó.

Grupo 5 ya se prepara para las fiestas de fin de año, pues el 31 de diciembre presentarán un show virtual de 4 horas y media para recibir el 2021.