Este sábado 7 de marzo se llevó a cabo la Gran Final Internacional del Freestyle Master Series 2020 en la Plaza de Acho de Lima. El mexicano Mauricio Hernández, mejor conocido como Aczino, se retiró de los escenarios con una emotiva presentación.

“Damas y caballeros, el maldito y mejor ‘freestyler’ que se ha parido”, dijo el presentador para darle pase a Aczino.

Con un tema de Leo Dan sonando de fondo, el rapero hizo su aparición en las tablas entre el bullicio de la gente.

“No me retiro, solo es una pausa, pero no podía irme sin despedirme de mis causas. Gracias por todo, gracias a todos (…) Ustedes son el mejor maldito público que todo el maldito tiempo acá ha existido (…) Yo siempre llevo a Perú en mi corazón. Esto no es un adiós, esto es un hasta luego”, cantó Aczino.

Gracias por todo Aczino, sos el mejor de la historia. 🙏#FMSInternacional pic.twitter.com/mHaXRANpjg — • Minutazos FMS • (@MinutazosFMS) March 7, 2020

Según se pudo ver en un video que circula en Twitter, tras la presentación de Aczino, el público aplaudió y en una sola voz le pedían otra interpretación.

Aczino es un ‘freestyler’ reconocido internacionalmente. Su talento lo ha llevado a lugares en los que quizá jamás pensó estar. Aczino inició hace más de una década, tiempo en que consiguió todos los títulos que podía soñar.