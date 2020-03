Gran Final FMS Internacional | Aczino eligió a qué freestyler le gustaría enfrentar en una hipotética definición de título, el próximo 07 de marzo en la Plaza de Toros de Acho. MC mexicano es uno de los favoritos a quedarse con la primera edición producida por Urban Roosters a nivel Mundial.

“Están todos Teorema, Chuty, Skone, mis colegas de México, pero no se me gustaría y vi que él también lo declaró en algún momento, me gustaría hacer una final con Blon, todo el formato, hemos batallado en formato FMS pero en exhibiciones, aparte me agarró algo dormido”, aseguró Mauricio Hernández en una entrevista con Roger Fernández de El Bocón.

Gran Final FMS Internacional: Aczino quiere definir el título con Blon

Tras cuatro jornadas clasificatorias en Argentina, España, México y Chile este fin de semana se definirá al primer campeón mundial en la historia de la Freestyle Master Series. Los 16 MC clasificados a la Gran Final FMS Internacional son: Aczino (México), Papo (Argentina), Bnet (España), Rapder (México), Chuty (España), Cacha (Argentina), Skone (España), Zticma (México), Teorema (Chile), Nitro (Chile), RC (México), Walls (España), Acertijo (Chile), Trueno (Argentina), y Errecé (España).

‘Mau’ se encuentra listo para ganar lo que podría ser su último título en las batallas de freestyle “Mi voz está bien, todo bien, mi estado de ánimo está muy bien, nada más quiero que llegue el momento, tu contra él y listo. Me voy a apartar de las competencias donde uno pierde y otro gana, pero no de las exhibiciones y tampoco de la música, estoy con Universal preparando algo pesado”, agregó Aczino en la conferencia de prensa previa a la Gran Final FMS Internacional.

