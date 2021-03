La tan esperada película Godzilla vs. Kong ya ha sido estrenada en varios países del mundo, pero en muchos otros todavía siguen aguardando el estreno. Lo cierto es que esta cinta de MonsterVerse ha generado una gran expectativa y promete satisfacer a los millones de cinéfilos que esperan verla muy pronto. Por lo pronto, en México y Argentina ya la pueden ver en cines, mientras que en Chile todavía lo podrán hacer a partir del 15 de abril. En Perú todavía no hay fecha definida.

¿De qué trata esta nueva saga en la que nuevamente Kong es protagonista?

Un descomunal y extraordinario combate será el que protagonizarán dos de las fuerzas más poderosas de un planeta habitado por todo tipo de aterradoras criaturas: Godzilla y Kong estarán frente a frente, en una de las luchas más esperadas por todos los seguidores de las películas de acción. Monarch (Kyle Chandler) toma la decisión de asumir una misión de alto riesgo y parte hacia territorios desconocidos con la finalidad de descubrir los orígenes de estos dos titanes, en un último esfuerzo por tratar de salvar a dos bestias que parecen tener las horas contadas sobre la faz de la Tierra.

¿Quién es el director de Godzilla vs. Kong?

Esta nueva cinta de MonsterVerse de Legendary Entertainment ha sido dirigida por Adam Wingard y escrita por Terry Rossio. Wingard, de 38 años, también dirigió la película de terror Blair Witch, además de Death Note.

¿A qué actores podremos ver en acción en Godzilla vs. Kong?

Godzilla vs. Kong está protagonizada por Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Kyle Chandler, Eiza González, Shun Oguri, Demian Bichir, Julian Dennison, Zhang Ziyi, Van Marten, Jessica Henwick, Lance Reddick, Brian Tyree Henry, Ronny Chieng, Hakeem Kae-Kazim, John Pirruccello y Chris Chalk.

Godzilla vs. Kong: ¿qué número de película es de MonsterVerse?

Esta película de monstruos es una secuela de Godzilla: King of the Monsters (2019) y Kong: Skull Island (2017), y será la cuarta película del MonsterVerse de Legendary Entertainment. Además, esta cinta será la 36ª película de la franquicia Godzilla, la 12ª película de la franquicia King Kong y la cuarta película de Godzilla que será producida completamente por un estudio de Hollywood.

Godzilla vs. Kong: ¿quién de estos titanes gana el combate?

Adam Wingard, el director de Godzilla vs. Kong, nos da un adelanto: “Solo quería que esto se sintiera como un enfrentamiento real. Quería que te alejaras de esto. Quería que no hubiera más discusiones en el patio de recreo. Este es el decisivo. No tienes que debatirlo más. Miras esta película. Ese es Godzilla, ese es King Kong. Se están golpeando el uno al otro. Uno gana y eso es todo”.

¿Cómo ver la película completa de Godzilla vs. Kong?

La batalla entre el reptil y el primate más famoso de la pantalla grande se podrá ver en los cines de cada país, a partir de la última semana de marzo. Además, también lo pueden ver a través del servicio de streaming HBO Max. Lamentablemente, en América este servicio todavía no está disponible. En el caso de Perú, se ha anunciado que la plataforma recién estaría habilitada en abril.

¿Por qué demoró el estreno de Godzilla vs. Kong?

El lanzamiento de Godzilla vs. Kong estaba prevista para noviembre de 2020, pero debido a la pandemia de la covid-19 se tuvo que reprogramar. Sin embargo, en marzo, mes en curso, la película ya ha sido vista en distintos países. Por ejemplo, en México se estrenó en cines el pasado 24 y en Argentina dos días después. En el caso de Chile, recién se podrá ver a partir del 15 de abril. En cuanto a Perú, aún no hay fecha ya que lo cines permanecen cerrados.

Lo cierto es que en los países donde ya se ha visto Godzilla vs. Kong la crítica que ha recibido esta cinta es muy buena. Entendidos en la materia destacan el aspecto visual de la cinta y esa cuota de humor que también se hace presente en el filme.

Mira el trailer oficial de Godzilla vs. Kong

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa