La secuela de “Godzilla: King of the Monsters” (2019) y “Kong: Skull Island” (2017) ya se estrenó en algunos países y aquí te damos a conocer dónde y cuánto hay que pagar para verla online. “Godzilla vs. Kong” narra cómo estas dos fuerzas poderosas del planeta se enfrentan en un espectacular combate que sacude los cimientos de la humanidad.

Esta nueva entrega está protagonizada por Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall Brian Tyree Henry, Shun Oguri y la mexicana Eiza González. La historia gira alrededor del enfrentamiento de los icónicos monstruos Godzilla y Kong en una realidad donde el hombre y el monstruo ahora coexisten.

Muchas personas desean ver esta película, sin embargo, las salas de cine en sus países no están funcionando por las restricciones debido a la pandemia por el nuevo coronavirus. Warner Bros. había propuesto en un inicio que solo se estrenara de forma oficial en cines y tras unos días de ser emitida por ese clásico medio, proyectarla a través de HBO Max.

Primeras críticas

La película ha tenido una gran aceptación tras su estreno el 26 de marzo en cines. Por ejemplo, el crítico de cine Pablo O. Scholz del medio argentino Clarín, la califica como “un espectáculo mayúsculo en cuanto a que no hay posible pelea que supere, en talla y tamaño, a la de estos dos monstruos. Hay que verla en cines, en la pantalla más grande que se pueda -se estrena en IMAX- para ‘vivir’ mejor la experiencia”.

Por su parte, el crítico Anthony O’Connor, del medio especializado Filmink, explica que “ofrece una batalla de bestias trepidante, ocasionalmente desconcertante y siempre agradable que atraerá a cualquiera que sepa cuánta alegría se puede generar al ver a un mono gigante midiendo el lomo a un enorme lagarto que escupe láser”.

¿Dónde ver la película?

La película de Warner Bros. se estrena en los cines de Estados Unidos, México y Colombia España; dichos países tiene algunas salas abiertos. No solo se verá en salas de cine, también será proyectada a través del servicio de streaming.

La película completa podrá verse a través del servicio de streaming HBO MAX, por el momento esta nueva versión del servicio de streaming de HBO solo está disponible en Estados Unidos. Llegará a Latinoamérica en junio.

¿Cuánto cuesta ver la película?

“Godzilla vs. Kong” no se encuentra disponible en alquiler en otro servicio de streaming que no sea HBO Max. Como mencionamos líneas arriba, este nuevo servicio de HBO solo está disponible en Estados Unidos y la suscripción a dicha plataforma es de 14,99 dólares mensuales.

En junio, llegará a HBO Max a Perú y otros países de Latinoamérica y Europa. No se ha informado de forma oficial cuánto costará la suscripción en esta zona del mundo, sin embargo, es posible que sea similar a lo que cuesta HBO GO: S/ 34,90 cada mes.

LA FICHA TÉCNICA

Sinopsis : En un momento en que los monstruos caminan por la Tierra, la lucha de la humanidad por su futuro coloca a Godzilla y Kong en un curso de colisión que verá a las dos fuerzas más poderosas de la naturaleza en el planeta colisionar en una batalla espectacular. Lo que ambos desconocen es que organizaciones malvadas buscan manipularlos para la guerra. Mientras tanto, Monarch se embarca hacia territorios inexplorados para descubrir los orígenes de estos dos titanes, en un último esfuerzo por tratar de salvar la Tierra.

Godzilla vs Kong Género: Acción, Fantástico

Acción, Fantástico Duración: 113 minutos

113 minutos Calificación: 12+

12+ Año: 2021

2021 Ficciones similares: “Godzilla: King of the Monsters” (2019) y “Kong: Skull Island” (2017).

LA FICHA ARTÍSTICA