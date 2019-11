​God Level All Stars | Cacha contó cómo se hizo hincha de San Lorenzo | VIDEO

Cacha es uno de los freestylers con mejor doble tempo de la actualidad, su evolución en la tarima lo han vuelto un rival de temer para los más rankeados, llámese Chuty, Aczino, Skone o sus mismos compatriotas Wos y Papo. Lo que pocos saben es que el MC, que participará en la God Level All Stars de Lobería también es fanático del San Lorenzo debido a una razón muy especial.

'Soy hincha de San Lorenzo por mi mamá. Tampoco tan fan pero suelo mirar los partidos. Me gusta más que nada mirar los clásicos, la Selección argentina, sobre todo cuando llega el Mundial, pero no más que eso, un fanatismo más normal, no tan excesivo', declaró en una entrevista para Olé.

Uno de los momentos más sublimes en la carrera de Cacha fue la vez que batalló contra Nacho en el mismo 'Nuevo Gasómetro', cancha de San Lorenzo y ante 40 mil personas. 'Se vive diferente por la masividad que tiene, es todo muy masivo, ya sea desde el lugar, la gente o el sonido. Y una vez que tuvimos la oportunidad de hacer el Cacha vs. Nacho sentimos un poco lo que es estar ahí en una cancha, sobre todo en un estadio tan grande que se siente otro tipo de sensación. Es todo muy masivo porque vos estás mirando al público, es como si fuese un escenario gigante porque estábamos en la misma cancha, tiene sus grandes diferencias con lo que hacemos habitualmente' declaró el MC que participará en las tres fechas de la God Level All Stars.

Cacha estará en la God Level All Stars junto al mexicano Dominic, con quien ya se consagró en Pangea, God Level (equipos) y Supremacía MC 'Creo que la God Level sólo se la puede comparar con el Mundial porque es justamente eso, los mejores competidores y en el caso del fútbol los mejores equipos en el mismo lugar. Hay mucho esfuerzo detrás para llegar a ese lugar y a ese momento', agrego Cacha.

