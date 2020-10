La Región Callao se prepara para un posible rebrote de la COVID-19. El Gobierno Regional del Callao entregó hoy al Hospital de Ventanilla una moderna planta generadora de oxígeno que garantiza de manera permanente el abastecimiento de oxígeno al servicio de emergencia y hospitalización. No sólo para los pacientes positivos a la covid 19, sino para otros tratamientos y afecciones.

El gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro, dijo que las cifras del impacto de la enfermedad en la región chalaca han bajado significativamente. Sin embargo, aseveró que es responsabilidad de las autoridades y de todos los peruanos no bajar la guardia ante la llegada de una segunda ola de contagios de la enfermedad: “Nos estamos preparando para un posible rebrote de la enfermedad no solo con las campañas masivas de toma de muestras para descarte de la COVID-19, y promoción de medidas de bio seguridad, sino con la implementación de más plantas generadoras de oxígeno como esta que entregamos hoy al hospital de Ventanilla”, subrayó.

Con la puesta en funcionamiento de esta planta en Ventanilla enfatizó, los tres hospitales que administra el Gobierno Regional del Callao y brindan prestaciones a pacientes covid 19, cuentan con plantas generadoras de oxígeno propias.

Las otras plantas de oxígeno vienen operando en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión y Hospital San José, que brindan prestaciones de salud e internamiento a pacientes con coronavirus. Asimismo, el Centro de Aislamiento Temporal de Bellavista para pacientes leves de COVID-19, ubicado en un área de la Villa Regional Deportiva, cuenta también con una planta generadora de oxígeno que garantiza la atención a quienes lo pudiesen necesitar.

El Gobernador Dante Mandriotti y el director general de la Oficina General de Gestión Descentralizada del Ministerio de Salud, Neptalí Santillán Ruiz, se encargaron de develar la placa recordatoria y realizaron el encendido simbólico de la planta de oxígeno que tiene capacidad para abastecer a más de 100 camas de manera continua y el llenado de 48 balones diarios.

La doctora Kathey Pacheco, directora de la Dirección Regional del Salud (Diresa), mencionó que a comparación del inicio la pandemia, en la actualidad la región Callao se encuentra mucho más preparada para una posible segunda ola. “Hoy tenemos cuatro plantas de oxígeno, 02 centros de aislamiento, más equipos de ventilación mecánica, 48 equipos de respuesta rápida que nos permite hacer campañas para identificar a pacientes positivos a la COVID-19 y pedirles que cumplan con un riguroso aislamiento y brindarles atención médica temprana de ser necesario. El Gobernador desde el inicio de la pandemia, tiene la decisión política de impulsar varias medidas que hoy nos demuestra que estamos más equipados para enfrentar una segunda ola de contagios que espero de todo corazón, no suceda”, puntualizó.

El Dr. Miguel Ángel Paco Fernández, director del Hospital de Ventanilla, añadió que esta planta de oxígeno va a permitir atender no sólo a pacientes de Ventanilla, sino de toda la Región Callao si es que fuera necesario. “Si esta segunda ola llega, esperamos no cause el impacto de la primera, estamos preparándonos para ello”, recalcó.