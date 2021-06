La Presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, informó esta tarde que tres provincias de la región Arequipa pasarán desde el lunes 14 de junio al nivel de alerta extremo debido a que los casos positivos y muertes por coronavirus (COVID-19) no descienden.

“Hemos constatado que a nivel nacional los contagios están descendiendo por nueve semanas consecutivas y los fallecimientos por seis semanas consecutivas. Sin embargo, esta situación no es estándar para todo el territorio del país. Hay tres provincias del departamento de Arequipa, me refiero a la provincia de Arequipa, Caravelí y Castilla que no siguen está tendencia hacia el descenso”, explicó en conferencia de prensa.

“Frente a ello, las tres provincias mencionadas pasan a partir del lunes 14 de junio a ser consideradas como provincias del nivel de riesgo extremo”, agregó la titular del PCM.

Ola de casos COVID-19 en Arequipa. Foto: captura Minsa

Variante Delta en Arequipa

Por su parte, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, anunció que una paciente mujer de 78 años, procedente del distrito de Cerro Colorado de Arequipa, dio positivo a la variante Delta (conocida como la variante India).

Ella presentó síntomas caracterizado por tos, dolor de garganta, fiebre, escalofríos, malestar general y cefalea el 14 de mayo de 2021.

Asimismo, el titular de Salud indicó que desde el 7 de junio se viene coordinando con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para el estudio del caso y los contactos, de manera que se pueda realizar el cerco epidemiológico.

Intervenciones en Arequipa

De igual forma, el ministro de Salud anunció una serie de intervenciones que se realizará en la región Arequipa frente al nuevo caso de la variante Delta.

Entre ellas está el dotar de brigadas de recursos humanos para atención, transferencia financiera de S/3.605.441 para el contrato de 122 brigadas de vacunación integradas por enfermera, técnico de enfermería, equipamiento de oxígeno de litros y 2 isotanques de 20 toneladas de oxígeno cada uno para el hospital Delgado y Goyeneche, entre otros.