La cantante mexicana Gloria Trevi compartió un video en su cuenta de Instagram donde afirmó que tuvo un accidente en la piscina tras intentar hacer un clavado para mostrar sus habilidades en redes sociales.

En el clip se ve a Trevi modelando un vestido amarillo y luego lanzándose al agua. El problema se dio al momento de querer salir a la superficie. Ella señaló que se enredó con el vestido que tenía puesto. “¡Casi me ahogo! Por hacer una trevilandeada”, señala en la descripción del video que subió.

Este no le permitía subir a la superficie, respirar, ni tampoco caminar para acercarse a los muros. “No contaba que me iba a enredar con la falda inmensa del vestido”, agregó la mexicana de 52 años.

“Salí con mucha dificultad y cuando logro sacar la cabeza siento que me agarran el pescuezo. Tenía el vestido como un paracaídas, no podía nadar. No podía avanzar, no sé. Total, me salvaron. Aparte de ahogada fui ahorcada, empujada y maltratada”, añadió en el video haciendo referencia a su amiga Vanesa, quien la ayudó a salir.

Trevi pidió a sus seguidores no hacer esta “travesura” en casa, tal como ella lo llama en el clip. “Les comparto esta triste historia para que se rían un ratito, pero ¡no lo intenten en casa! Es una de mis ‘trevilandeadas’”, confiesa la intérprete de “Dr. Psiquiatra”.

Al final se escucha la voz de la cantante y la de su amiga, quienes se están riendo de la extraña situación que vivieron.

