En la reciente edición de “El dúo perfecto”, Michelle Soifer y Mario Hart confrontaron a Carlos Cacho por el bajo puntaje que les dio el integrante del jurado tras la presentación de baile.

El maquillador calificó con un ocho la performance de la pareja, lo cual generó que el piloto de carreras pidiera la palabra para que argumente ese puntaje, el más bajo a diferencia del 10 que había recibido de parte de los otros tres jueces.

“Voy a aprovechar en preguntar ahora, ¿por qué el ocho? Hace un ratito estuve atento a los comentarios que le hiciste a la primera pareja, que eras estilista y que no eras policía, que no podías comentar sobre otra cosa. ¿No te gustó mi peinado?, no entiendo o qué, me explique”, dijo fastidiado el esposo de Korina Rivadeneira.

Tras ello, Cacho respondió que los gestos que hicieron Mario y Michelle durante su presentación en la pista de baile fueron innecesarios. “No tienen por qué estar haciendo gestos en la boca porque están bailando y hay que tenerle respeto a la danza”, dijo Carlos.

La justificación del estilista no convenció a la pareja y generó un tenso momento en el que también tuvo que intervenir Gisela Valcárcel.

“Este no es un programa de baile. En este se busca El dúo perfecto, no estamos buscando al mejor bailarín del año. No estamos buscando a la mejor pareja de baile, estamos buscando el mejor show”, dijo Gisela Valcárcel.

EDP: Mario discute con Cacho (14/12/2019)